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شاهد.. جولات ميدانية لتعقيم منطقة المشاعر المقدسة بعد مغادرة الحجاج

ضمت مئات المناهل المكشوفة ومواقع تجمع المياه و4 مقرات لدوائر حكومية

كشفت أمانة العاصمة المقدسة، عن تنفيذ عدد من الجولات الميدانية لتطهير وتعقيم منطقة المشاعر المقدسة، بعد إتمام مناسك الحج، وسط منظومة خدمات بلدية متكاملة.

وأوضحت الأمانة، أنه تم تغطية المشاعر المقدسة بأعمال الإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة وردم وشفط المياه من المستنقعات أو تجمعات المياه، واستخدام الوسائل الصديقة للبيئة؛ حفاظًا على الصحة العامة، تحت إشراف ومتابعة وكالة الخدمات، ممثلةً في الإدارة العامة للإصحاح البيئي.

وأشارت وكالة الخدمات إلى تنفيذ أعمال الرش والتعقيم لـ103 مناهل مكشوفة، و48 موقعًا لتجمعات المياه، و217 مجمعًا لدورات المياه، و55 مجرىً لتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى تنظيف وتعقيم 3 مقرات للدوائر الحكومية بمشعر عرفات.

وفي مشعر مزدلفة، تم رش وتعقيم 62 منهلًا مكشوفًا، و13 موقعًا لتجمعات المياه، و103 مجمعات لدورات المياه، و24 مجرىً لتصريف مياه الأمطار ودائرةً حكومية.

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شاهد.. جولات ميدانية لتعقيم منطقة المشاعر المقدسة بعد مغادرة الحجاج
سبق

كشفت أمانة العاصمة المقدسة، عن تنفيذ عدد من الجولات الميدانية لتطهير وتعقيم منطقة المشاعر المقدسة، بعد إتمام مناسك الحج، وسط منظومة خدمات بلدية متكاملة.

وأوضحت الأمانة، أنه تم تغطية المشاعر المقدسة بأعمال الإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة وردم وشفط المياه من المستنقعات أو تجمعات المياه، واستخدام الوسائل الصديقة للبيئة؛ حفاظًا على الصحة العامة، تحت إشراف ومتابعة وكالة الخدمات، ممثلةً في الإدارة العامة للإصحاح البيئي.

وأشارت وكالة الخدمات إلى تنفيذ أعمال الرش والتعقيم لـ103 مناهل مكشوفة، و48 موقعًا لتجمعات المياه، و217 مجمعًا لدورات المياه، و55 مجرىً لتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى تنظيف وتعقيم 3 مقرات للدوائر الحكومية بمشعر عرفات.

وفي مشعر مزدلفة، تم رش وتعقيم 62 منهلًا مكشوفًا، و13 موقعًا لتجمعات المياه، و103 مجمعات لدورات المياه، و24 مجرىً لتصريف مياه الأمطار ودائرةً حكومية.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
01:49 PM

شاهد.. جولات ميدانية لتعقيم منطقة المشاعر المقدسة بعد مغادرة الحجاج

ضمت مئات المناهل المكشوفة ومواقع تجمع المياه و4 مقرات لدوائر حكومية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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601

كشفت أمانة العاصمة المقدسة، عن تنفيذ عدد من الجولات الميدانية لتطهير وتعقيم منطقة المشاعر المقدسة، بعد إتمام مناسك الحج، وسط منظومة خدمات بلدية متكاملة.

وأوضحت الأمانة، أنه تم تغطية المشاعر المقدسة بأعمال الإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة وردم وشفط المياه من المستنقعات أو تجمعات المياه، واستخدام الوسائل الصديقة للبيئة؛ حفاظًا على الصحة العامة، تحت إشراف ومتابعة وكالة الخدمات، ممثلةً في الإدارة العامة للإصحاح البيئي.

وأشارت وكالة الخدمات إلى تنفيذ أعمال الرش والتعقيم لـ103 مناهل مكشوفة، و48 موقعًا لتجمعات المياه، و217 مجمعًا لدورات المياه، و55 مجرىً لتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى تنظيف وتعقيم 3 مقرات للدوائر الحكومية بمشعر عرفات.

وفي مشعر مزدلفة، تم رش وتعقيم 62 منهلًا مكشوفًا، و13 موقعًا لتجمعات المياه، و103 مجمعات لدورات المياه، و24 مجرىً لتصريف مياه الأمطار ودائرةً حكومية.

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