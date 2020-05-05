اليمن.. تسجيل 9 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد

ارتفع عدد الحالات المؤكّدة منذ العاشر من أبريل إلى 21 حالة

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ في اليمن عن تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينها وفاة، في محافظتَيْ حضرموت وعدن اليمنيتين.

وقالت اللجنة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جرى تسجيل (9) حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة؛ منها حالة في محافظة حضرموت، و(8) حالات في العاصمة المؤقتة عدن بينها وفاة، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة منذ العاشر من أبريل إلى (21) حالة، بينها (3) وفيات".