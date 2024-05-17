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"الصحة": تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 54752

عسير: تسجيل 258 حالة تعافٍ و31 إصابة جديدة.. وأول حالة "كورونا" برجال ألمع

الإصابات توزعت في 6 محافظات

سجّلت منطقة عسير، اليوم، عدد 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "covid19" حيث توزعت في ست محافظات؛ وهي: بيشة 14 حالة، وسبت العلايا 7 حالات، وأحد رفيدة، وخميس مشيط، ومحايل، بواقع 3 حالات.

فيما كانت الحالة الأخيرة قد سُجلت في محافظة رجال ألمع، وهي أول حالة إصابة بالفيروس، وذلك بعد مضي 77 يوماً من تسجيل أول حالة في المملكة.

وبهذا يكون إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم منطقة عسير 441 حالة؛ منها 258 حالة تماثلت للشفاء.

منطقة عسير فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عسير: تسجيل 258 حالة تعافٍ و31 إصابة جديدة.. وأول حالة "كورونا" برجال ألمع
سبق

سجّلت منطقة عسير، اليوم، عدد 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "covid19" حيث توزعت في ست محافظات؛ وهي: بيشة 14 حالة، وسبت العلايا 7 حالات، وأحد رفيدة، وخميس مشيط، ومحايل، بواقع 3 حالات.

فيما كانت الحالة الأخيرة قد سُجلت في محافظة رجال ألمع، وهي أول حالة إصابة بالفيروس، وذلك بعد مضي 77 يوماً من تسجيل أول حالة في المملكة.

وبهذا يكون إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم منطقة عسير 441 حالة؛ منها 258 حالة تماثلت للشفاء.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
05:22 PM

عسير: تسجيل 258 حالة تعافٍ و31 إصابة جديدة.. وأول حالة "كورونا" برجال ألمع

الإصابات توزعت في 6 محافظات

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رائد القرفي - أبها
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سجّلت منطقة عسير، اليوم، عدد 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "covid19" حيث توزعت في ست محافظات؛ وهي: بيشة 14 حالة، وسبت العلايا 7 حالات، وأحد رفيدة، وخميس مشيط، ومحايل، بواقع 3 حالات.

فيما كانت الحالة الأخيرة قد سُجلت في محافظة رجال ألمع، وهي أول حالة إصابة بالفيروس، وذلك بعد مضي 77 يوماً من تسجيل أول حالة في المملكة.

وبهذا يكون إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم منطقة عسير 441 حالة؛ منها 258 حالة تماثلت للشفاء.

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