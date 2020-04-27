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وزير الصحة: رفع منع التجول جزئياً لا يعني زوال الخطر.. وعلى الجميع لبس الكمامة عند الخروج من المنزل

قال: أتقدم بالشكر للملك وولي العهد على دعمهما الكبير للحفاظ على صحة المواطن والمقيم

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن رفع منع التجول جزئياً لا يعني زوال الخطر بل إن الخطر لازال قائماً، فالفيروس ينتشر في مختلف دول العالم ولازال موجوداً لدينا بجميع مناطق المملكة.

وأضاف: هناك أكثر من ألفي جولة للمسح النشط حتى الآن، مؤكداً على الجميع أخذ التدابير بلبس الكمامة عند الخروج من المنزل.

وتابع: لجنة متابعة مستجدات كورونا تتابع كل مؤشرات انتشار الفيروس لترفع التوصيات اللازمة.

وأردف: أتقدم بالشكر لخادم الحرمين وولي العهد حفظهما الله على دعمهما الكبير للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وقال: أذكّر أننا كلنا مسؤول فيجب على كل شخص يخرج من منزله أن يلبس الكمامة للحفاظ على عدم انتشار العدوى بين الناس، لذا أرجو من الجميع الالتزام بذلك.

وأضاف: لا يفوتني أن أشكر زملائي وزميلاتي أبطال الصحة الذين يعملون بتفان بلا كلل أو ملل واللجنة المعنية بمتابعة مستجدات كورونا تتابع عن كثب كل المؤشرات المتعلقة بانتشار الوباء وبناءً عليه ترفع بالتوصيات اللازمة لضمان سلامة الجميع.

وزير الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة: رفع منع التجول جزئياً لا يعني زوال الخطر.. وعلى الجميع لبس الكمامة عند الخروج من المنزل
سبق

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن رفع منع التجول جزئياً لا يعني زوال الخطر بل إن الخطر لازال قائماً، فالفيروس ينتشر في مختلف دول العالم ولازال موجوداً لدينا بجميع مناطق المملكة.

وأضاف: هناك أكثر من ألفي جولة للمسح النشط حتى الآن، مؤكداً على الجميع أخذ التدابير بلبس الكمامة عند الخروج من المنزل.

وتابع: لجنة متابعة مستجدات كورونا تتابع كل مؤشرات انتشار الفيروس لترفع التوصيات اللازمة.

وأردف: أتقدم بالشكر لخادم الحرمين وولي العهد حفظهما الله على دعمهما الكبير للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وقال: أذكّر أننا كلنا مسؤول فيجب على كل شخص يخرج من منزله أن يلبس الكمامة للحفاظ على عدم انتشار العدوى بين الناس، لذا أرجو من الجميع الالتزام بذلك.

وأضاف: لا يفوتني أن أشكر زملائي وزميلاتي أبطال الصحة الذين يعملون بتفان بلا كلل أو ملل واللجنة المعنية بمتابعة مستجدات كورونا تتابع عن كثب كل المؤشرات المتعلقة بانتشار الوباء وبناءً عليه ترفع بالتوصيات اللازمة لضمان سلامة الجميع.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
09:13 PM
اخر تعديل
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
11:14 PM

وزير الصحة: رفع منع التجول جزئياً لا يعني زوال الخطر.. وعلى الجميع لبس الكمامة عند الخروج من المنزل

قال: أتقدم بالشكر للملك وولي العهد على دعمهما الكبير للحفاظ على صحة المواطن والمقيم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
28
36,359

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن رفع منع التجول جزئياً لا يعني زوال الخطر بل إن الخطر لازال قائماً، فالفيروس ينتشر في مختلف دول العالم ولازال موجوداً لدينا بجميع مناطق المملكة.

وأضاف: هناك أكثر من ألفي جولة للمسح النشط حتى الآن، مؤكداً على الجميع أخذ التدابير بلبس الكمامة عند الخروج من المنزل.

وتابع: لجنة متابعة مستجدات كورونا تتابع كل مؤشرات انتشار الفيروس لترفع التوصيات اللازمة.

وأردف: أتقدم بالشكر لخادم الحرمين وولي العهد حفظهما الله على دعمهما الكبير للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وقال: أذكّر أننا كلنا مسؤول فيجب على كل شخص يخرج من منزله أن يلبس الكمامة للحفاظ على عدم انتشار العدوى بين الناس، لذا أرجو من الجميع الالتزام بذلك.

وأضاف: لا يفوتني أن أشكر زملائي وزميلاتي أبطال الصحة الذين يعملون بتفان بلا كلل أو ملل واللجنة المعنية بمتابعة مستجدات كورونا تتابع عن كثب كل المؤشرات المتعلقة بانتشار الوباء وبناءً عليه ترفع بالتوصيات اللازمة لضمان سلامة الجميع.

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