النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ليبيا تتخذ إجراءات جديدة بعد تسجيل أول إصابة بكورونا

الجهاز الطبي العسكري سيوفر للوزارة سيارات لأطباء

قررت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الليبية، تنفيذ حزمة من الإجراءات الجديدة بعد اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال وكيل الوزارة محمد هيثم: إن الجهاز الطبي العسكري سيوفّر للوزارة سيارات لأطباء سيوزعون على البلديات والمناطق؛ لفحص الحالات المشتبه بها في منازلهم، حسب بيان وزارة الصحة الليبية اليوم.

وأكد أن كل الإجراءات الوقائية ستفرض بحزم، كما ستوفر جميع الإمكانات والاحتياجات الطبية؛ منوهًا بأن الوزارة تعمل على وضع خطة فيما يتعلق بالتعامل مع المخالطين للحالات، وأيضًا تراجع مع البلديات حالة الاستجابة إذا ما اكتشفت إصابة بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد ليبيا

الرئيسية/ محطات

اعلان
ليبيا تتخذ إجراءات جديدة بعد تسجيل أول إصابة بكورونا
سبق

قررت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الليبية، تنفيذ حزمة من الإجراءات الجديدة بعد اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال وكيل الوزارة محمد هيثم: إن الجهاز الطبي العسكري سيوفّر للوزارة سيارات لأطباء سيوزعون على البلديات والمناطق؛ لفحص الحالات المشتبه بها في منازلهم، حسب بيان وزارة الصحة الليبية اليوم.

وأكد أن كل الإجراءات الوقائية ستفرض بحزم، كما ستوفر جميع الإمكانات والاحتياجات الطبية؛ منوهًا بأن الوزارة تعمل على وضع خطة فيما يتعلق بالتعامل مع المخالطين للحالات، وأيضًا تراجع مع البلديات حالة الاستجابة إذا ما اكتشفت إصابة بالفيروس.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
12:53 PM

ليبيا تتخذ إجراءات جديدة بعد تسجيل أول إصابة بكورونا

الجهاز الطبي العسكري سيوفر للوزارة سيارات لأطباء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - طرابلس
0
637

قررت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الليبية، تنفيذ حزمة من الإجراءات الجديدة بعد اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال وكيل الوزارة محمد هيثم: إن الجهاز الطبي العسكري سيوفّر للوزارة سيارات لأطباء سيوزعون على البلديات والمناطق؛ لفحص الحالات المشتبه بها في منازلهم، حسب بيان وزارة الصحة الليبية اليوم.

وأكد أن كل الإجراءات الوقائية ستفرض بحزم، كما ستوفر جميع الإمكانات والاحتياجات الطبية؛ منوهًا بأن الوزارة تعمل على وضع خطة فيما يتعلق بالتعامل مع المخالطين للحالات، وأيضًا تراجع مع البلديات حالة الاستجابة إذا ما اكتشفت إصابة بالفيروس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,599
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,286
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,088
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,620

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة