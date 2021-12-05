الأردن.. السجن لـ5 مسؤولين حكوميين في قضية "أوكسجين مستشفى السلط"

براءة 8 آخرين.. قضية نفاد الأوكسجين من المستشفى والتسبب في بعض الوفيات

أدانت محكمة صلح جزاء عمان الأردنية، الأحد، 5 مسؤولين حكوميين في قضية نفاد الأوكسجين من مستشفى السلط الحكومي، وقررت حبسهم ثلاث سنوات.

تَضَمّن الحكم إدانة مدير المستشفى السابق عبدالرزاق الخشمان بجرم "التسبب في الوفاة" مكرر 10 مرات، وحبسه 3 سنوات، وبراءة 8 متهمين بقضية نفاد مادة الأوكسجين من المستشفى.

وتَضَمّن الحكم كذلك -وفق وكالة "عمون" الإخبارية- إدانة مساعد مدير المستشفى الحكومي لشؤون الخدمات والتزويد السابق، بجرم "التسبب بالوفاة" مكرر 10 مرات، وحبسه 3 سنوات، وغرامة مالية بقيمة 3 آلاف و575 دينارًا، وإدانة مدير الأجهزة الطبية السابق وحبسه لمدة 3 سنوات وغرامة مالية تبلغ 3 آلاف و500 دينار، وكذلك إدانة فني الأوكسجين السابق بالمستشفى بنفس الجرم، وحبسه 3 سنوات، وغرامة مالية تتجاوز الـ3 آلاف و500 دينار.

وقررت المحكمة براءة 8 آخرين، وقدم وكلاء الدفاع في القضية خلال الجلسة الماضية مرافعاتهم النهائية للمحكمة؛ حيث انتهت بذلك مراحل المحاكمة القضائية للمتهمين، وتتبقى الأحد مرحلة النطق بالحكم، التي ستكون في الجلسة رقم 42.

وأنهت المحكمة خلال الجلسات الماضية الاستماع لشهود الدفاع، الذين بلغ عددهم 21 شاهدًا، وقدمت النيابة العامة 66 شاهدًا في القضية في وقت سابق؛ ليصبح عدد الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة منذ بدء المحاكمة في بداية شهر أبريل الماضي بين شهود النيابة العامة ووكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم 87 شاهدًا، كان من بينهم وزير الصحة السابق الدكتور نذير عبيدات.