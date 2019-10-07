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هطول أمطار على الطائف وعدد من محافظات الرياض

شملت مجموعة من المراكز والأحياء وأدت لجريان الشعاب

هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف شملت أحياء المنطقة المركزية، وشارع حسان بن ثابت، والشهداء الشمالية والجنوبية والنزهة والشطبة، وبعض المراكز التابعة لها.
كما هطلت مساء أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من محافظات منطقة الرياض شملت الغاط، والرين والحريق والمجمعة، وعدد من المراكز التابعة لها، سالت على إثرها بعض الشعاب.

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هطول أمطار على الطائف وعدد من محافظات الرياض
سبق

هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف شملت أحياء المنطقة المركزية، وشارع حسان بن ثابت، والشهداء الشمالية والجنوبية والنزهة والشطبة، وبعض المراكز التابعة لها.
كما هطلت مساء أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من محافظات منطقة الرياض شملت الغاط، والرين والحريق والمجمعة، وعدد من المراكز التابعة لها، سالت على إثرها بعض الشعاب.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
02:24 PM

هطول أمطار على الطائف وعدد من محافظات الرياض

شملت مجموعة من المراكز والأحياء وأدت لجريان الشعاب

أرشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف شملت أحياء المنطقة المركزية، وشارع حسان بن ثابت، والشهداء الشمالية والجنوبية والنزهة والشطبة، وبعض المراكز التابعة لها.
كما هطلت مساء أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من محافظات منطقة الرياض شملت الغاط، والرين والحريق والمجمعة، وعدد من المراكز التابعة لها، سالت على إثرها بعض الشعاب.

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