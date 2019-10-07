هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف شملت أحياء المنطقة المركزية، وشارع حسان بن ثابت، والشهداء الشمالية والجنوبية والنزهة والشطبة، وبعض المراكز التابعة لها. كما هطلت مساء أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من محافظات منطقة الرياض شملت الغاط، والرين والحريق والمجمعة، وعدد من المراكز التابعة لها، سالت على إثرها بعض الشعاب.

هطول أمطار على الطائف وعدد من محافظات الرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-10-07 هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف شملت أحياء المنطقة المركزية، وشارع حسان بن ثابت، والشهداء الشمالية والجنوبية والنزهة والشطبة، وبعض المراكز التابعة لها.

كما هطلت مساء أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من محافظات منطقة الرياض شملت الغاط، والرين والحريق والمجمعة، وعدد من المراكز التابعة لها، سالت على إثرها بعض الشعاب.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441 02:24 PM

هطول أمطار على الطائف وعدد من محافظات الرياض شملت مجموعة من المراكز والأحياء وأدت لجريان الشعاب





A A A





4 مشاركة

هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف شملت أحياء المنطقة المركزية، وشارع حسان بن ثابت، والشهداء الشمالية والجنوبية والنزهة والشطبة، وبعض المراكز التابعة لها.

كما هطلت مساء أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من محافظات منطقة الرياض شملت الغاط، والرين والحريق والمجمعة، وعدد من المراكز التابعة لها، سالت على إثرها بعض الشعاب.