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419  حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 39.444

الفيروس أودى بحياة 12 شخصًا في 24 ساعة

سجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية419 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 39.444 حالة.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن اللجنة سجلت 12 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.391 حالة وفاة.

وأضاف بأن 306 أشخاص غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من الوباء؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 27.653 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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419  حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 39.444
سبق

سجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية419 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 39.444 حالة.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن اللجنة سجلت 12 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.391 حالة وفاة.

وأضاف بأن 306 أشخاص غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من الوباء؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 27.653 حالة.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
10:05 PM
اخر تعديل
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
11:35 PM

419  حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 39.444

الفيروس أودى بحياة 12 شخصًا في 24 ساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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سجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية419 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 39.444 حالة.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن اللجنة سجلت 12 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.391 حالة وفاة.

وأضاف بأن 306 أشخاص غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من الوباء؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 27.653 حالة.

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