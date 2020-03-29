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شاهد.. "الفلقي" يقف على التدابير الوقائية والأمنية لمنع انتشار كورونا بـ"بحر أبوسكينة"

تفقد نقطة الضبط الأمني في المركز وتابع فحص القادمين والمغادرين

تفقد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، مساء اليوم، نقطة الضبط الأمني بمركز بحر أبو سكينة التابع للمحافظة, واطلع على جاهزية الجهات الأمنية والطبية والإجراءات المتخذة حيال الكشف الطبي على القادمين والمغادرين من المركز ولاسيما أن المركز يقع على الطريق الدولي المؤدي إلى محافظة جدة، ومركز الحريضة، وشهد المركز التزامًا تامًا بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمنع التجول وفق المواعيد المحددة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتجول "الفلقي" في الأحياء والقرى بالمركز، والمتاجر التموينية والصيدليات والاستراحات الشبابية يرافقه رئيس المركز سعد بن يحيى الحياني كما شهد المحافظ عملية التعقيم والتطهير التي قامت بها البلدية في الشوارع الرئيسة وذلك بحضور رئيس بلدية المركز المهندس نايف الغامدي.

وأكد محافظ محايل المكلف أن الجولة تأتي تماشيًا مع توجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, لنشر الوعي ومراقبة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، والحرص على تطبيق الأنظمة والتوجيهات التي تُسهم في الحفاظ على سلامة الجميع, داعيًا إلى الالتزام والتقيد بتوجيهات القيادة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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شاهد.. "الفلقي" يقف على التدابير الوقائية والأمنية لمنع انتشار كورونا بـ"بحر أبوسكينة"
سبق

تفقد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، مساء اليوم، نقطة الضبط الأمني بمركز بحر أبو سكينة التابع للمحافظة, واطلع على جاهزية الجهات الأمنية والطبية والإجراءات المتخذة حيال الكشف الطبي على القادمين والمغادرين من المركز ولاسيما أن المركز يقع على الطريق الدولي المؤدي إلى محافظة جدة، ومركز الحريضة، وشهد المركز التزامًا تامًا بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمنع التجول وفق المواعيد المحددة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتجول "الفلقي" في الأحياء والقرى بالمركز، والمتاجر التموينية والصيدليات والاستراحات الشبابية يرافقه رئيس المركز سعد بن يحيى الحياني كما شهد المحافظ عملية التعقيم والتطهير التي قامت بها البلدية في الشوارع الرئيسة وذلك بحضور رئيس بلدية المركز المهندس نايف الغامدي.

وأكد محافظ محايل المكلف أن الجولة تأتي تماشيًا مع توجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, لنشر الوعي ومراقبة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، والحرص على تطبيق الأنظمة والتوجيهات التي تُسهم في الحفاظ على سلامة الجميع, داعيًا إلى الالتزام والتقيد بتوجيهات القيادة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
11:37 PM

شاهد.. "الفلقي" يقف على التدابير الوقائية والأمنية لمنع انتشار كورونا بـ"بحر أبوسكينة"

تفقد نقطة الضبط الأمني في المركز وتابع فحص القادمين والمغادرين

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محمد طيران - الرياض
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تفقد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، مساء اليوم، نقطة الضبط الأمني بمركز بحر أبو سكينة التابع للمحافظة, واطلع على جاهزية الجهات الأمنية والطبية والإجراءات المتخذة حيال الكشف الطبي على القادمين والمغادرين من المركز ولاسيما أن المركز يقع على الطريق الدولي المؤدي إلى محافظة جدة، ومركز الحريضة، وشهد المركز التزامًا تامًا بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمنع التجول وفق المواعيد المحددة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتجول "الفلقي" في الأحياء والقرى بالمركز، والمتاجر التموينية والصيدليات والاستراحات الشبابية يرافقه رئيس المركز سعد بن يحيى الحياني كما شهد المحافظ عملية التعقيم والتطهير التي قامت بها البلدية في الشوارع الرئيسة وذلك بحضور رئيس بلدية المركز المهندس نايف الغامدي.

وأكد محافظ محايل المكلف أن الجولة تأتي تماشيًا مع توجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, لنشر الوعي ومراقبة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، والحرص على تطبيق الأنظمة والتوجيهات التي تُسهم في الحفاظ على سلامة الجميع, داعيًا إلى الالتزام والتقيد بتوجيهات القيادة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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