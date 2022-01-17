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نصف نهائي الطائرة: قمة تجمع الأهلي بالاتحاد والهلال يستضيف الوحدة

تنطلق غداً السبت مباريات الدور النصف النهائي لكأس السعودية للكرة الطائرة حيث يلتقي الأهلي والاتحاد على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة الثالثة عصراً ويتوقع أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً من أنصار الفريقين.

الاتحاد يسعى لتكرار تفوقه على المنافس والوصول للنهائي كما حدث الموسم الماضي مجموعة الاتحاد شابه بقيادة الجهني والعلياني والزهراني.

الأهلي يدخل اللقاء بعد مشوار سهل أمام الفيصلي 3-0 يبرز فيه الغزواني والمجرشي والنجراني.

وفي المباراة الثانية يلتقي الهلال والوحدة على صالة نادي الهلال الثالثة عصراً.

الهلال حامل اللقب وهو مرشح للفوز بقيادة البخيت والمطيري والدوسري.

الوحدة قدم نفسه هذا الموسم بشكل متميز وسيجد صعوبة في اللقاء يبرز فيه المحترف كايو والقائد الحذيفي.

كأس السعودية للكرة الطائرة الأهلي الاتحاد الهلال الوحدة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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نصف نهائي الطائرة: قمة تجمع الأهلي بالاتحاد والهلال يستضيف الوحدة
سبق

تنطلق غداً السبت مباريات الدور النصف النهائي لكأس السعودية للكرة الطائرة حيث يلتقي الأهلي والاتحاد على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة الثالثة عصراً ويتوقع أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً من أنصار الفريقين.

الاتحاد يسعى لتكرار تفوقه على المنافس والوصول للنهائي كما حدث الموسم الماضي مجموعة الاتحاد شابه بقيادة الجهني والعلياني والزهراني.

الأهلي يدخل اللقاء بعد مشوار سهل أمام الفيصلي 3-0 يبرز فيه الغزواني والمجرشي والنجراني.

وفي المباراة الثانية يلتقي الهلال والوحدة على صالة نادي الهلال الثالثة عصراً.

الهلال حامل اللقب وهو مرشح للفوز بقيادة البخيت والمطيري والدوسري.

الوحدة قدم نفسه هذا الموسم بشكل متميز وسيجد صعوبة في اللقاء يبرز فيه المحترف كايو والقائد الحذيفي.

17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
09:39 PM

نصف نهائي الطائرة: قمة تجمع الأهلي بالاتحاد والهلال يستضيف الوحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق غداً السبت مباريات الدور النصف النهائي لكأس السعودية للكرة الطائرة حيث يلتقي الأهلي والاتحاد على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة الثالثة عصراً ويتوقع أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً من أنصار الفريقين.

الاتحاد يسعى لتكرار تفوقه على المنافس والوصول للنهائي كما حدث الموسم الماضي مجموعة الاتحاد شابه بقيادة الجهني والعلياني والزهراني.

الأهلي يدخل اللقاء بعد مشوار سهل أمام الفيصلي 3-0 يبرز فيه الغزواني والمجرشي والنجراني.

وفي المباراة الثانية يلتقي الهلال والوحدة على صالة نادي الهلال الثالثة عصراً.

الهلال حامل اللقب وهو مرشح للفوز بقيادة البخيت والمطيري والدوسري.

الوحدة قدم نفسه هذا الموسم بشكل متميز وسيجد صعوبة في اللقاء يبرز فيه المحترف كايو والقائد الحذيفي.

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