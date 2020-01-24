1432 عاماً مضت.. شاهد كيف بدا مسجد الصحابي "البجلي" بعد ترميمه

صدر أمر ولي العهد ضمن برنامج يستهدف 150 مسجداً تاريخياً في المملكة

انتهت أعمال الترميم بمسجد جرير بن عبدالله البجلي بقرية القضاة في مركز بني مالك بمحافظة ميسان، بعد صدور أمر ولي العهد بترميم المساجد التاريخية في المملكة العربية السعودية.

البرنامج والذي تشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومؤسسة التراث الخيرية، يشمل نطاق عمله حصر وإعمار المساجد التاريخية وترميمها بالطريقة التي تضمن المحافظة على طابعها العمراني، في حين يستهدف هذا البرنامج ترميم ١٥٠ مسجداً تاريخياً في المملكة العربية السعودية.

ويأتي ترميم مسجد الصحابي الجليل جرير بن عبدالله البجلي باعتباره الأقدم، حيث يعود تأسيسه إلى ما قبل ١٤٣٢ عامًا ضمن المرحلة الأولى التي تشمل تأهيل ٣٠ مسجداً في عشر مناطق من مناطق المملكة.