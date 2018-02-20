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الملحق الثقافي بلندن يجتمع مع عدد من القيادات الأكاديمية

لتحديث قائمة الجامعات البريطانية الموصى بها

أكد المحلق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الدكتورعبدالعزيز بن علي المقوشي، أن الملحقية الثقافية تعمل مع شركائها في الجامعات البريطانية لخلق نموذج فريد من العمل المشترك بغرض تطوير المنظومة العلمية والبحثية في التخصصات الأكاديمية، والتدريب، والبرامج البحثية التي تتميز بها الجامعات البريطانية كرائدة في مجالاتها على مستوى الجامعات العالمية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الملحقية الثقافية مع وفد من الجامعات البريطانية، الذي عقد في مقر الملحقية الثقافية في العاصمة البريطانية لندن في إطار التعاون والعمل المشترك حيال آليات تحديث قائمة الجامعات البريطانية لإدراجها في القائمة الموصى بها لدى وزارة التعليم السعودية لعام 2018 .

وشهد الاجتماع، الذي شارك فيه عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية لعدة جامعات بريطانية، شرح توجهات المملكة العربية السعودية وجهات الابتعاث فيها حيال التخصصات والبرامج الأكاديمية والبحثية الأكثر توافقاً مع احتياجات رؤية المملكة 2030 لتطوير منظومة التعليم وتأهيل وتطوير الموارد البشرية فيها، وسبل استثمار برامج الابتعاث المختلفة في تحقيق احتياجات المملكة حيال تطوير منظومة التعليم والتدريب، وتأهيل وتطوير الموارد البشرية على حد سواء.

وقال "المقوشي": حرصنا على توضيح وجهات نظر الملحقية الثقافية وجهات الابتعاث المختلفة في المملكة العربية السعودية حيال مستقبل العمل الأكاديمي والإشراف الدراسي على الطلبة السعوديين في الجامعات البريطانية، ضمن مقتضيات ضبط جودة الأداء الأكاديمي وتطويره بما يضمن المناخ الدراسي الأفضل للطلبة السعوديين في جميع مراحل الدراسة.

وأضاف: أكدنا أن العمل مع الجامعات البريطانية خلال المرحلة المقبلة سيكون بشكل مستمر كشركاء للوصول إلى تقييم دوري ربع سنوي لكافة مؤشرات الأداء المتفق عليها لرفع جودة مخرجات الابتعاث السعودي من الجامعات البريطانية أكاديمياً وبحثياً للوفاء باحتياجات رؤية المملكة 2030 وبما يخدم المصالح المشتركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الملحق الثقافي بلندن يجتمع مع عدد من القيادات الأكاديمية
سبق

أكد المحلق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الدكتورعبدالعزيز بن علي المقوشي، أن الملحقية الثقافية تعمل مع شركائها في الجامعات البريطانية لخلق نموذج فريد من العمل المشترك بغرض تطوير المنظومة العلمية والبحثية في التخصصات الأكاديمية، والتدريب، والبرامج البحثية التي تتميز بها الجامعات البريطانية كرائدة في مجالاتها على مستوى الجامعات العالمية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الملحقية الثقافية مع وفد من الجامعات البريطانية، الذي عقد في مقر الملحقية الثقافية في العاصمة البريطانية لندن في إطار التعاون والعمل المشترك حيال آليات تحديث قائمة الجامعات البريطانية لإدراجها في القائمة الموصى بها لدى وزارة التعليم السعودية لعام 2018 .

وشهد الاجتماع، الذي شارك فيه عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية لعدة جامعات بريطانية، شرح توجهات المملكة العربية السعودية وجهات الابتعاث فيها حيال التخصصات والبرامج الأكاديمية والبحثية الأكثر توافقاً مع احتياجات رؤية المملكة 2030 لتطوير منظومة التعليم وتأهيل وتطوير الموارد البشرية فيها، وسبل استثمار برامج الابتعاث المختلفة في تحقيق احتياجات المملكة حيال تطوير منظومة التعليم والتدريب، وتأهيل وتطوير الموارد البشرية على حد سواء.

وقال "المقوشي": حرصنا على توضيح وجهات نظر الملحقية الثقافية وجهات الابتعاث المختلفة في المملكة العربية السعودية حيال مستقبل العمل الأكاديمي والإشراف الدراسي على الطلبة السعوديين في الجامعات البريطانية، ضمن مقتضيات ضبط جودة الأداء الأكاديمي وتطويره بما يضمن المناخ الدراسي الأفضل للطلبة السعوديين في جميع مراحل الدراسة.

وأضاف: أكدنا أن العمل مع الجامعات البريطانية خلال المرحلة المقبلة سيكون بشكل مستمر كشركاء للوصول إلى تقييم دوري ربع سنوي لكافة مؤشرات الأداء المتفق عليها لرفع جودة مخرجات الابتعاث السعودي من الجامعات البريطانية أكاديمياً وبحثياً للوفاء باحتياجات رؤية المملكة 2030 وبما يخدم المصالح المشتركة.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
05:30 PM

الملحق الثقافي بلندن يجتمع مع عدد من القيادات الأكاديمية

لتحديث قائمة الجامعات البريطانية الموصى بها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد المحلق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الدكتورعبدالعزيز بن علي المقوشي، أن الملحقية الثقافية تعمل مع شركائها في الجامعات البريطانية لخلق نموذج فريد من العمل المشترك بغرض تطوير المنظومة العلمية والبحثية في التخصصات الأكاديمية، والتدريب، والبرامج البحثية التي تتميز بها الجامعات البريطانية كرائدة في مجالاتها على مستوى الجامعات العالمية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الملحقية الثقافية مع وفد من الجامعات البريطانية، الذي عقد في مقر الملحقية الثقافية في العاصمة البريطانية لندن في إطار التعاون والعمل المشترك حيال آليات تحديث قائمة الجامعات البريطانية لإدراجها في القائمة الموصى بها لدى وزارة التعليم السعودية لعام 2018 .

وشهد الاجتماع، الذي شارك فيه عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية لعدة جامعات بريطانية، شرح توجهات المملكة العربية السعودية وجهات الابتعاث فيها حيال التخصصات والبرامج الأكاديمية والبحثية الأكثر توافقاً مع احتياجات رؤية المملكة 2030 لتطوير منظومة التعليم وتأهيل وتطوير الموارد البشرية فيها، وسبل استثمار برامج الابتعاث المختلفة في تحقيق احتياجات المملكة حيال تطوير منظومة التعليم والتدريب، وتأهيل وتطوير الموارد البشرية على حد سواء.

وقال "المقوشي": حرصنا على توضيح وجهات نظر الملحقية الثقافية وجهات الابتعاث المختلفة في المملكة العربية السعودية حيال مستقبل العمل الأكاديمي والإشراف الدراسي على الطلبة السعوديين في الجامعات البريطانية، ضمن مقتضيات ضبط جودة الأداء الأكاديمي وتطويره بما يضمن المناخ الدراسي الأفضل للطلبة السعوديين في جميع مراحل الدراسة.

وأضاف: أكدنا أن العمل مع الجامعات البريطانية خلال المرحلة المقبلة سيكون بشكل مستمر كشركاء للوصول إلى تقييم دوري ربع سنوي لكافة مؤشرات الأداء المتفق عليها لرفع جودة مخرجات الابتعاث السعودي من الجامعات البريطانية أكاديمياً وبحثياً للوفاء باحتياجات رؤية المملكة 2030 وبما يخدم المصالح المشتركة.

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