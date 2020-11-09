النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. مواطن يوثق عدة مخالفات صحية ومرورية على سيارة قلاب لبلدية "العرضية الشمالية"

كانت تحمل عمالة وافدة دون الالتزام بالشروط الاحترازية

وثّق مواطن بعدسة جواله ظهر أمس الأحد، عربة نقل من نوع "قلاب" تابعة للبلدية بمحافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة تُقل عدداً من عمال النظافة، عبر صندوقها الخلفي، وتحت أشعة الشمس، وتحمل عدداً من المخالفات المرورية والصحية والعمالية.

وتفصيلاً وثقت الصور تنقُّل العربة التابعة لبلدية العرضية الشمالية وسط الطريق العام الذي يربط المناطق الجنوبية للمملكة بالمناطق الغربية في محافظة العرضيات، وصندوقها الخلفي محمّل بالعمالة بشكل متكدس تحت أشعة الشمس في مخالفة مرورية صريحة، وبعضهم يجلس على الباب الخلفي لعدم وجود مكان داخل الصندوق، وهو الأمر الذي ينذر بخطر كبير على العمالة أو المارة من سالكي الطريق، كما أن المخالفة المرورية الأخرى هو عدم وجود لوحات سير خلفية للمركبة الرسمية.

فيما بيّنت الصور عدم تقيّد العمالة المتزاحمين بالاحترازات الصحية لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره بالتباعد الاجتماعي أو لبس الكمامة، وهي المخالفة الصحية التي ترصدها الأجهزة الأمنية بالتزامن مع الموجة الثانية لانتشار كورونا في العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. مواطن يوثق عدة مخالفات صحية ومرورية على سيارة قلاب لبلدية "العرضية الشمالية"
سبق

وثّق مواطن بعدسة جواله ظهر أمس الأحد، عربة نقل من نوع "قلاب" تابعة للبلدية بمحافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة تُقل عدداً من عمال النظافة، عبر صندوقها الخلفي، وتحت أشعة الشمس، وتحمل عدداً من المخالفات المرورية والصحية والعمالية.

وتفصيلاً وثقت الصور تنقُّل العربة التابعة لبلدية العرضية الشمالية وسط الطريق العام الذي يربط المناطق الجنوبية للمملكة بالمناطق الغربية في محافظة العرضيات، وصندوقها الخلفي محمّل بالعمالة بشكل متكدس تحت أشعة الشمس في مخالفة مرورية صريحة، وبعضهم يجلس على الباب الخلفي لعدم وجود مكان داخل الصندوق، وهو الأمر الذي ينذر بخطر كبير على العمالة أو المارة من سالكي الطريق، كما أن المخالفة المرورية الأخرى هو عدم وجود لوحات سير خلفية للمركبة الرسمية.

فيما بيّنت الصور عدم تقيّد العمالة المتزاحمين بالاحترازات الصحية لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره بالتباعد الاجتماعي أو لبس الكمامة، وهي المخالفة الصحية التي ترصدها الأجهزة الأمنية بالتزامن مع الموجة الثانية لانتشار كورونا في العالم.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
05:30 PM

شاهد.. مواطن يوثق عدة مخالفات صحية ومرورية على سيارة قلاب لبلدية "العرضية الشمالية"

كانت تحمل عمالة وافدة دون الالتزام بالشروط الاحترازية

A A A
عبدالعزيز الشهري - مكة المكرمة
2
3,372

وثّق مواطن بعدسة جواله ظهر أمس الأحد، عربة نقل من نوع "قلاب" تابعة للبلدية بمحافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة تُقل عدداً من عمال النظافة، عبر صندوقها الخلفي، وتحت أشعة الشمس، وتحمل عدداً من المخالفات المرورية والصحية والعمالية.

وتفصيلاً وثقت الصور تنقُّل العربة التابعة لبلدية العرضية الشمالية وسط الطريق العام الذي يربط المناطق الجنوبية للمملكة بالمناطق الغربية في محافظة العرضيات، وصندوقها الخلفي محمّل بالعمالة بشكل متكدس تحت أشعة الشمس في مخالفة مرورية صريحة، وبعضهم يجلس على الباب الخلفي لعدم وجود مكان داخل الصندوق، وهو الأمر الذي ينذر بخطر كبير على العمالة أو المارة من سالكي الطريق، كما أن المخالفة المرورية الأخرى هو عدم وجود لوحات سير خلفية للمركبة الرسمية.

فيما بيّنت الصور عدم تقيّد العمالة المتزاحمين بالاحترازات الصحية لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره بالتباعد الاجتماعي أو لبس الكمامة، وهي المخالفة الصحية التي ترصدها الأجهزة الأمنية بالتزامن مع الموجة الثانية لانتشار كورونا في العالم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,664
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,957
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,107
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,147

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة