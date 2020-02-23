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باكستان تغلق حدودها مع إيران بسبب تفشي فيروس كورونا

فرضت الحظر على حركة النقل عبر المعابر الحدودية

أعلنت باكستان إغلاق حدودها مع إيران خشية انتشار فيروس كورونا المستجد بعد تفشي عدواه في عدد من المناطق الإيرانية.

وأوضح وزير الداخلية في حكومة إقليم بلوشستان الباكستاني المحاذي لإيران ضياء الله لانغو اليوم أن بلاده أغلقت الحدود مع إيران بشكل مؤقت للحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفاً أن حكومة إقليم بلوشستان فرضت الحظر على حركة النقل عبر المعابر الحدودية مع إيران، وتم إبلاغ حكومات باقي الأقاليم الباكستانية للتنسيق في هذا الشأن.

كما أمر رئيس وزراء حكومة إقليم بلوشستان جام كمال بإقامة مستشفى ميداني عند معبر "تفتان" الحدودي بين باكستان وإيران لاستقبال الباكستانيين العائدين من إيران وإخضاعهم للإجراءات الطبية اللازمة والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وجاء هذا التطور بعد ساعات من إعلان باكستان عن رفع حالة الطوارئ في المناطق القريبة من الحدود مع إيران، للحد من انتقال فيروس كورونا المنتشر في إيران.

فيروس كورونا الجديد

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باكستان تغلق حدودها مع إيران بسبب تفشي فيروس كورونا
سبق

أعلنت باكستان إغلاق حدودها مع إيران خشية انتشار فيروس كورونا المستجد بعد تفشي عدواه في عدد من المناطق الإيرانية.

وأوضح وزير الداخلية في حكومة إقليم بلوشستان الباكستاني المحاذي لإيران ضياء الله لانغو اليوم أن بلاده أغلقت الحدود مع إيران بشكل مؤقت للحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفاً أن حكومة إقليم بلوشستان فرضت الحظر على حركة النقل عبر المعابر الحدودية مع إيران، وتم إبلاغ حكومات باقي الأقاليم الباكستانية للتنسيق في هذا الشأن.

كما أمر رئيس وزراء حكومة إقليم بلوشستان جام كمال بإقامة مستشفى ميداني عند معبر "تفتان" الحدودي بين باكستان وإيران لاستقبال الباكستانيين العائدين من إيران وإخضاعهم للإجراءات الطبية اللازمة والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وجاء هذا التطور بعد ساعات من إعلان باكستان عن رفع حالة الطوارئ في المناطق القريبة من الحدود مع إيران، للحد من انتقال فيروس كورونا المنتشر في إيران.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
07:12 PM

باكستان تغلق حدودها مع إيران بسبب تفشي فيروس كورونا

فرضت الحظر على حركة النقل عبر المعابر الحدودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت باكستان إغلاق حدودها مع إيران خشية انتشار فيروس كورونا المستجد بعد تفشي عدواه في عدد من المناطق الإيرانية.

وأوضح وزير الداخلية في حكومة إقليم بلوشستان الباكستاني المحاذي لإيران ضياء الله لانغو اليوم أن بلاده أغلقت الحدود مع إيران بشكل مؤقت للحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفاً أن حكومة إقليم بلوشستان فرضت الحظر على حركة النقل عبر المعابر الحدودية مع إيران، وتم إبلاغ حكومات باقي الأقاليم الباكستانية للتنسيق في هذا الشأن.

كما أمر رئيس وزراء حكومة إقليم بلوشستان جام كمال بإقامة مستشفى ميداني عند معبر "تفتان" الحدودي بين باكستان وإيران لاستقبال الباكستانيين العائدين من إيران وإخضاعهم للإجراءات الطبية اللازمة والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وجاء هذا التطور بعد ساعات من إعلان باكستان عن رفع حالة الطوارئ في المناطق القريبة من الحدود مع إيران، للحد من انتقال فيروس كورونا المنتشر في إيران.

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