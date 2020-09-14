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مواطنو "خضراء شرائع مكة" يعانون بسبب تكدس المياه والمخلفات

تلقوا وعودًا من الأمين ومسؤول الطرق منذ نحو عام.. وينتظرون الحلّ

شكا مواطنون بحي الشرائع شمال شرق العاصمة المقدسة جراء تراكم المياه وعدم وجود منفذ لجريانها بشوارعهم، الأمر الذي تسبب في تكدس المخلفات وتجمع المياه بمنطقة الخضراء خلف مدرسة الوليد بن عبدالملك المتوسطة.

وقال المواطن ماجد المطرفي: تم اطلاع أمين العاصمة المقدسة على الواقعة عندما كانت هناك مقابلة معه، لكنه لم يتخذ أي إجراء وذهبت وعوده منذ نحو عام أدراج الرياح.

وأشار إلى مقابلة مدير إدارة الطرق بمكة والذي أوفد فريقاً للموقع للتحقق من الشكوى، بدون اتخاذ أي إجراء حتى الآن.

وأضاف أن السكان يعانون بسبب إغلاق الشارع وعدم سفلتته وعدم وجود تصريف للسيول، مما يفاقم معاناة السكان عند هطول الأمطار .

وطالب الجهات المعنية باتخاذ الإجراء اللازم لحل تلك المشكلة وإنهاء ما يعانيه السكان من مخاوف عند هطول الأمطار.

حي الشرائع العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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مواطنو "خضراء شرائع مكة" يعانون بسبب تكدس المياه والمخلفات
سبق

شكا مواطنون بحي الشرائع شمال شرق العاصمة المقدسة جراء تراكم المياه وعدم وجود منفذ لجريانها بشوارعهم، الأمر الذي تسبب في تكدس المخلفات وتجمع المياه بمنطقة الخضراء خلف مدرسة الوليد بن عبدالملك المتوسطة.

وقال المواطن ماجد المطرفي: تم اطلاع أمين العاصمة المقدسة على الواقعة عندما كانت هناك مقابلة معه، لكنه لم يتخذ أي إجراء وذهبت وعوده منذ نحو عام أدراج الرياح.

وأشار إلى مقابلة مدير إدارة الطرق بمكة والذي أوفد فريقاً للموقع للتحقق من الشكوى، بدون اتخاذ أي إجراء حتى الآن.

وأضاف أن السكان يعانون بسبب إغلاق الشارع وعدم سفلتته وعدم وجود تصريف للسيول، مما يفاقم معاناة السكان عند هطول الأمطار .

وطالب الجهات المعنية باتخاذ الإجراء اللازم لحل تلك المشكلة وإنهاء ما يعانيه السكان من مخاوف عند هطول الأمطار.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
06:33 PM

مواطنو "خضراء شرائع مكة" يعانون بسبب تكدس المياه والمخلفات

تلقوا وعودًا من الأمين ومسؤول الطرق منذ نحو عام.. وينتظرون الحلّ

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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شكا مواطنون بحي الشرائع شمال شرق العاصمة المقدسة جراء تراكم المياه وعدم وجود منفذ لجريانها بشوارعهم، الأمر الذي تسبب في تكدس المخلفات وتجمع المياه بمنطقة الخضراء خلف مدرسة الوليد بن عبدالملك المتوسطة.

وقال المواطن ماجد المطرفي: تم اطلاع أمين العاصمة المقدسة على الواقعة عندما كانت هناك مقابلة معه، لكنه لم يتخذ أي إجراء وذهبت وعوده منذ نحو عام أدراج الرياح.

وأشار إلى مقابلة مدير إدارة الطرق بمكة والذي أوفد فريقاً للموقع للتحقق من الشكوى، بدون اتخاذ أي إجراء حتى الآن.

وأضاف أن السكان يعانون بسبب إغلاق الشارع وعدم سفلتته وعدم وجود تصريف للسيول، مما يفاقم معاناة السكان عند هطول الأمطار .

وطالب الجهات المعنية باتخاذ الإجراء اللازم لحل تلك المشكلة وإنهاء ما يعانيه السكان من مخاوف عند هطول الأمطار.

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