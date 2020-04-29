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جدة.. أكثر من ألفَيْ متبرِّع لحملة بِرًّا بمكة خلال شهر

استفاد منها أكثر من 377 ألف أسرة خلال فيروس كورونا المستجد

أعلنت محافظة جدة مستجدات أرقام حملة "بِرًّا بمكة" خلال الفترة من ٨ شعبان - ٣ رمضان ١٤٤١هـ، التي وجَّه بها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بمحافظات المنطقة؛ لتقديم العون للأفراد والأسر المحتاجة، وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة خلال فترة منع التجوُّل، وللأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.

وقالت: بلغ عدد المتبرعين ٢٠٩٣ متبرعًا بمجموع عمليات تبرُّع وصل إلى ٧٤٨٤٥٠ عملية، استفاد منها ٣٧٧١٦٧ أسرة ومستفيدًا بسبب جائحة كورونا. فيما بلغ عدد المسجلين في الحملة ١٤٧٠٤٢ شخصًا.

وأكدت أن التبرعات تنوعت في الحملة بين سلال غذائية وعينية وإلكترونية، وسداد ديون وفواتير كهرباء، وخدمات علاجية، وإيواء وتسكين. فيما تشرف لجنة مختصة من محافظة جدة على وصول التبرعات لمستحقيها وسط اتخاذ التدابير الاحترازية بالتعاون مع جهات عدة، من بينها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشرطة محافظة جدة، وصحة جدة، وغرفة جدة، وجمعية مراكز الأحياء، إضافة إلى عدد من الجمعيات الخيرية المتخصصة.

جدة برا بمكة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. أكثر من ألفَيْ متبرِّع لحملة بِرًّا بمكة خلال شهر
سبق

أعلنت محافظة جدة مستجدات أرقام حملة "بِرًّا بمكة" خلال الفترة من ٨ شعبان - ٣ رمضان ١٤٤١هـ، التي وجَّه بها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بمحافظات المنطقة؛ لتقديم العون للأفراد والأسر المحتاجة، وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة خلال فترة منع التجوُّل، وللأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.

وقالت: بلغ عدد المتبرعين ٢٠٩٣ متبرعًا بمجموع عمليات تبرُّع وصل إلى ٧٤٨٤٥٠ عملية، استفاد منها ٣٧٧١٦٧ أسرة ومستفيدًا بسبب جائحة كورونا. فيما بلغ عدد المسجلين في الحملة ١٤٧٠٤٢ شخصًا.

وأكدت أن التبرعات تنوعت في الحملة بين سلال غذائية وعينية وإلكترونية، وسداد ديون وفواتير كهرباء، وخدمات علاجية، وإيواء وتسكين. فيما تشرف لجنة مختصة من محافظة جدة على وصول التبرعات لمستحقيها وسط اتخاذ التدابير الاحترازية بالتعاون مع جهات عدة، من بينها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشرطة محافظة جدة، وصحة جدة، وغرفة جدة، وجمعية مراكز الأحياء، إضافة إلى عدد من الجمعيات الخيرية المتخصصة.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
12:48 AM

جدة.. أكثر من ألفَيْ متبرِّع لحملة بِرًّا بمكة خلال شهر

استفاد منها أكثر من 377 ألف أسرة خلال فيروس كورونا المستجد

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عبدالله الراجحي - جدة
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أعلنت محافظة جدة مستجدات أرقام حملة "بِرًّا بمكة" خلال الفترة من ٨ شعبان - ٣ رمضان ١٤٤١هـ، التي وجَّه بها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بمحافظات المنطقة؛ لتقديم العون للأفراد والأسر المحتاجة، وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة خلال فترة منع التجوُّل، وللأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.

وقالت: بلغ عدد المتبرعين ٢٠٩٣ متبرعًا بمجموع عمليات تبرُّع وصل إلى ٧٤٨٤٥٠ عملية، استفاد منها ٣٧٧١٦٧ أسرة ومستفيدًا بسبب جائحة كورونا. فيما بلغ عدد المسجلين في الحملة ١٤٧٠٤٢ شخصًا.

وأكدت أن التبرعات تنوعت في الحملة بين سلال غذائية وعينية وإلكترونية، وسداد ديون وفواتير كهرباء، وخدمات علاجية، وإيواء وتسكين. فيما تشرف لجنة مختصة من محافظة جدة على وصول التبرعات لمستحقيها وسط اتخاذ التدابير الاحترازية بالتعاون مع جهات عدة، من بينها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشرطة محافظة جدة، وصحة جدة، وغرفة جدة، وجمعية مراكز الأحياء، إضافة إلى عدد من الجمعيات الخيرية المتخصصة.

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