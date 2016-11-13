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مصدر لـ"سبق": لا صحة لغرامة الـ١٠٠٠ ريال وحجز وإيقاف من لا يحمل رخصة قيادة

قال: الصورة مفبركة والجهات الرسمية وحساب المرور مرجع

نفى مصدر في الإدارة العامة للمرور لـ"سبق" الشائعة المتداولة، والتي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، التي تفيد بأن الإدارة العامة ستبدأ من يوم الأحد، بتطبيق عقوبة عدم حمل رخصة القيادة للذكور والإناث، وسوف تطبق العقوبة المتضمنة غرامة ١٠٠٠ ريال، إضافة إلى حجز المركبة لمدة ٧ أيام، وكذلك توقيف قائد أو قائدة المركبة لمدة لا تزيد على خمسة أيام للمرة الأولى.

وأضاف المصدر أن "مثل هذه التعليمات تحكمها أنظمة ولوائح سبق نشرها في الصحف الرسمية، ويمكن الاستفادة من موقع حساب المرور عبر "تويتر" أو الجهات الرسمية.

الإدارة العامة للمرور رخصة القيادة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصدر لـ"سبق": لا صحة لغرامة الـ١٠٠٠ ريال وحجز وإيقاف من لا يحمل رخصة قيادة
سبق

نفى مصدر في الإدارة العامة للمرور لـ"سبق" الشائعة المتداولة، والتي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، التي تفيد بأن الإدارة العامة ستبدأ من يوم الأحد، بتطبيق عقوبة عدم حمل رخصة القيادة للذكور والإناث، وسوف تطبق العقوبة المتضمنة غرامة ١٠٠٠ ريال، إضافة إلى حجز المركبة لمدة ٧ أيام، وكذلك توقيف قائد أو قائدة المركبة لمدة لا تزيد على خمسة أيام للمرة الأولى.

وأضاف المصدر أن "مثل هذه التعليمات تحكمها أنظمة ولوائح سبق نشرها في الصحف الرسمية، ويمكن الاستفادة من موقع حساب المرور عبر "تويتر" أو الجهات الرسمية.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
04:24 PM

مصدر لـ"سبق": لا صحة لغرامة الـ١٠٠٠ ريال وحجز وإيقاف من لا يحمل رخصة قيادة

قال: الصورة مفبركة والجهات الرسمية وحساب المرور مرجع

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
5
2,790

نفى مصدر في الإدارة العامة للمرور لـ"سبق" الشائعة المتداولة، والتي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، التي تفيد بأن الإدارة العامة ستبدأ من يوم الأحد، بتطبيق عقوبة عدم حمل رخصة القيادة للذكور والإناث، وسوف تطبق العقوبة المتضمنة غرامة ١٠٠٠ ريال، إضافة إلى حجز المركبة لمدة ٧ أيام، وكذلك توقيف قائد أو قائدة المركبة لمدة لا تزيد على خمسة أيام للمرة الأولى.

وأضاف المصدر أن "مثل هذه التعليمات تحكمها أنظمة ولوائح سبق نشرها في الصحف الرسمية، ويمكن الاستفادة من موقع حساب المرور عبر "تويتر" أو الجهات الرسمية.

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