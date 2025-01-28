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"السماري": أكثر من 300 عام على تأسيس الوطن وقد بلغ مستويات رفيعة

أكد أن يوم التأسيس يرتبط بشخصية مؤسس الدولة السعودية الأولى وأول حكامها

قال الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري: إن يوم التأسيس الذي جرى الإعلان عنه اليوم يرتبط بشخصية محورية في تاريخنا السعودي، وهو الإمام محمد بن سعود -رحمه الله-؛ مؤسس الدولة السعودية الأولى وأول حكامها، وهو اليوم الذي تولى فيه مقاليد الحكم في الدرعية، حيث كان لأعماله التي قام بها، وإنجازاته التي حققها، دور بارز في مسيرة الدولة السعودية واستمرارها.

وأوضح الدكتور السماري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة، أن هذا الإعلان يأتي دلالة واضحة على مدى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- على إبراز الهوية الوطنية لأبناء المملكة العربية السعودية، بربطهم معرفياً بالشخصية التي وضعت اللبنة الأولى لعمقنا التاريخي والحضاري، الذي نرى ثمار تأثيره اليوم بحمد الله وتوفيقه.

وأضاف السماري: لقد تولى الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن حكم الدرعية في خضم فوضى سياسية في الجزيرة العربية، تنكفئ فيه كل بلدة وإقليم في حكم مستقل نسبيًا، بشكل لا يلبي المتطلبات الدنيا لقيام أي حضارة أو ازدهار أو ثقافة، وقد كانت تلك البلدان والأقاليم دائمة القتال والحروب فيما بينها وكانت الفرقة والتشتت شعارها كما كانت لبعض القوى نفوذ عليها.

وأفاد بأن الإمام محمد بن سعود كان شخصية استثنائية، وعبقرية حين قرر أن يكسر منظومة التشتت معتمداً شعار الوحدة، مبتدئًا بمدينته "الدرعية" ووحَّد شطريها، وجعلها تحت حكم واحد، بعد أن كان الحكم متفرقًا بين مركزين لها، مهتمًا بشؤونها الداخلية، وتقوية مجتمعها، وتوحيد أفراده، مع الحرص على تنظيم مواردها الاقتصادية، كما أنه حرص على الاهتمام بالمظهر الحضري للدولة فأمر ببناء حي جديد وهو حي "الطرفية"، وانتقل إليه بعد أن كان حي غصيبة هو مركز الحكم لفترة طويلة، وفي ذلك إشارة واضحة إلى انطلاق عصر جديد كان يراه ببصيرته النافذة، لتشهد تلك المدينة المشرفة على وادي حنيفة استقرارًا كبيرًا وازدهارًا في مجالات متنوعة، محققًا لها الاستقلال السياسي التام عن أي قوة خارجية، كما سجل التاريخ حرصه على الاستقرار في منطقته.

وعد السماري "يوم التأسيس" استذكارًا لتاريخنا العريق وحضارتنا المتجذرة وثقافتنا الراسخة التي بدأت من الدرعية عاصمة هذه البلاد الأولى في منتصف عام 1139هـ/ 1727م التي أسسها الإمام المؤسس محمد بن سعود. بقوله: "إن وطننا الغالي يحتفل بمرور أكثر من ثلاثمائة عام على تأسيسه وقد بلغ مستويات عليا ورفيعة.

يوم التأسيس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السماري": أكثر من 300 عام على تأسيس الوطن وقد بلغ مستويات رفيعة
سبق

قال الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري: إن يوم التأسيس الذي جرى الإعلان عنه اليوم يرتبط بشخصية محورية في تاريخنا السعودي، وهو الإمام محمد بن سعود -رحمه الله-؛ مؤسس الدولة السعودية الأولى وأول حكامها، وهو اليوم الذي تولى فيه مقاليد الحكم في الدرعية، حيث كان لأعماله التي قام بها، وإنجازاته التي حققها، دور بارز في مسيرة الدولة السعودية واستمرارها.

وأوضح الدكتور السماري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة، أن هذا الإعلان يأتي دلالة واضحة على مدى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- على إبراز الهوية الوطنية لأبناء المملكة العربية السعودية، بربطهم معرفياً بالشخصية التي وضعت اللبنة الأولى لعمقنا التاريخي والحضاري، الذي نرى ثمار تأثيره اليوم بحمد الله وتوفيقه.

وأضاف السماري: لقد تولى الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن حكم الدرعية في خضم فوضى سياسية في الجزيرة العربية، تنكفئ فيه كل بلدة وإقليم في حكم مستقل نسبيًا، بشكل لا يلبي المتطلبات الدنيا لقيام أي حضارة أو ازدهار أو ثقافة، وقد كانت تلك البلدان والأقاليم دائمة القتال والحروب فيما بينها وكانت الفرقة والتشتت شعارها كما كانت لبعض القوى نفوذ عليها.

وأفاد بأن الإمام محمد بن سعود كان شخصية استثنائية، وعبقرية حين قرر أن يكسر منظومة التشتت معتمداً شعار الوحدة، مبتدئًا بمدينته "الدرعية" ووحَّد شطريها، وجعلها تحت حكم واحد، بعد أن كان الحكم متفرقًا بين مركزين لها، مهتمًا بشؤونها الداخلية، وتقوية مجتمعها، وتوحيد أفراده، مع الحرص على تنظيم مواردها الاقتصادية، كما أنه حرص على الاهتمام بالمظهر الحضري للدولة فأمر ببناء حي جديد وهو حي "الطرفية"، وانتقل إليه بعد أن كان حي غصيبة هو مركز الحكم لفترة طويلة، وفي ذلك إشارة واضحة إلى انطلاق عصر جديد كان يراه ببصيرته النافذة، لتشهد تلك المدينة المشرفة على وادي حنيفة استقرارًا كبيرًا وازدهارًا في مجالات متنوعة، محققًا لها الاستقلال السياسي التام عن أي قوة خارجية، كما سجل التاريخ حرصه على الاستقرار في منطقته.

وعد السماري "يوم التأسيس" استذكارًا لتاريخنا العريق وحضارتنا المتجذرة وثقافتنا الراسخة التي بدأت من الدرعية عاصمة هذه البلاد الأولى في منتصف عام 1139هـ/ 1727م التي أسسها الإمام المؤسس محمد بن سعود. بقوله: "إن وطننا الغالي يحتفل بمرور أكثر من ثلاثمائة عام على تأسيسه وقد بلغ مستويات عليا ورفيعة.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
04:59 PM
اخر تعديل
28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
02:22 AM

"السماري": أكثر من 300 عام على تأسيس الوطن وقد بلغ مستويات رفيعة

أكد أن يوم التأسيس يرتبط بشخصية مؤسس الدولة السعودية الأولى وأول حكامها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قال الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري: إن يوم التأسيس الذي جرى الإعلان عنه اليوم يرتبط بشخصية محورية في تاريخنا السعودي، وهو الإمام محمد بن سعود -رحمه الله-؛ مؤسس الدولة السعودية الأولى وأول حكامها، وهو اليوم الذي تولى فيه مقاليد الحكم في الدرعية، حيث كان لأعماله التي قام بها، وإنجازاته التي حققها، دور بارز في مسيرة الدولة السعودية واستمرارها.

وأوضح الدكتور السماري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة، أن هذا الإعلان يأتي دلالة واضحة على مدى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- على إبراز الهوية الوطنية لأبناء المملكة العربية السعودية، بربطهم معرفياً بالشخصية التي وضعت اللبنة الأولى لعمقنا التاريخي والحضاري، الذي نرى ثمار تأثيره اليوم بحمد الله وتوفيقه.

وأضاف السماري: لقد تولى الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن حكم الدرعية في خضم فوضى سياسية في الجزيرة العربية، تنكفئ فيه كل بلدة وإقليم في حكم مستقل نسبيًا، بشكل لا يلبي المتطلبات الدنيا لقيام أي حضارة أو ازدهار أو ثقافة، وقد كانت تلك البلدان والأقاليم دائمة القتال والحروب فيما بينها وكانت الفرقة والتشتت شعارها كما كانت لبعض القوى نفوذ عليها.

وأفاد بأن الإمام محمد بن سعود كان شخصية استثنائية، وعبقرية حين قرر أن يكسر منظومة التشتت معتمداً شعار الوحدة، مبتدئًا بمدينته "الدرعية" ووحَّد شطريها، وجعلها تحت حكم واحد، بعد أن كان الحكم متفرقًا بين مركزين لها، مهتمًا بشؤونها الداخلية، وتقوية مجتمعها، وتوحيد أفراده، مع الحرص على تنظيم مواردها الاقتصادية، كما أنه حرص على الاهتمام بالمظهر الحضري للدولة فأمر ببناء حي جديد وهو حي "الطرفية"، وانتقل إليه بعد أن كان حي غصيبة هو مركز الحكم لفترة طويلة، وفي ذلك إشارة واضحة إلى انطلاق عصر جديد كان يراه ببصيرته النافذة، لتشهد تلك المدينة المشرفة على وادي حنيفة استقرارًا كبيرًا وازدهارًا في مجالات متنوعة، محققًا لها الاستقلال السياسي التام عن أي قوة خارجية، كما سجل التاريخ حرصه على الاستقرار في منطقته.

وعد السماري "يوم التأسيس" استذكارًا لتاريخنا العريق وحضارتنا المتجذرة وثقافتنا الراسخة التي بدأت من الدرعية عاصمة هذه البلاد الأولى في منتصف عام 1139هـ/ 1727م التي أسسها الإمام المؤسس محمد بن سعود. بقوله: "إن وطننا الغالي يحتفل بمرور أكثر من ثلاثمائة عام على تأسيسه وقد بلغ مستويات عليا ورفيعة.

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