برئاسة "البواردي".. "محلي شقراء" يبحث تطوير المستشفى والخدمات المقدمة لمراكز المحافظة

ناقش ضعف الاتصالات والمطالبة بفتح أقسام بجامعة شقراء

ترأس محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي الاجتماع الثالث للمجلس المحلي بالمحافظة لعام ١٤٤٠هـ، بحضور أعضاء المجلس.

وافتتح الاجتماع بكلمة لمحافظ شقراء، رحب فيها بالأعضاء، وبعد ذلك نوقشت الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها: تطوير ودعم المستشفى العام والمراكز الصحية، ومناقشة مدى الاستفادة من مبنى المستشفى العام القديم، وطلب فتح كليات في جامعة شقراء تخدم أبناء وبنات المحافظة، وإنشاء وحدة تدريب في مركز هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة.

كما تمت مناقشة ضعف الاتصالات والإنترنت في المحافظة ومراكزها، ومستوى الخدمات المقدمة للمراكز التابعة للمحافظة، إضافة إلى التوصية بمتابعة بعض الموضوعات السابقة.

وفي ختام الاجتماع قدم المحافظ شكره وتقديره لأعضاء المجلس لما طرحوه من آراء بناءة، مؤكداً حرص المجلس على خدمة المحافظة ومراكزها.