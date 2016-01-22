النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

برئاسة "البواردي".. "محلي شقراء" يبحث تطوير المستشفى والخدمات المقدمة لمراكز المحافظة

ناقش ضعف الاتصالات والمطالبة بفتح أقسام بجامعة شقراء

ترأس محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي الاجتماع الثالث للمجلس المحلي بالمحافظة لعام ١٤٤٠هـ، بحضور أعضاء المجلس.

وافتتح الاجتماع بكلمة لمحافظ شقراء، رحب فيها بالأعضاء، وبعد ذلك نوقشت الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها: تطوير ودعم المستشفى العام والمراكز الصحية، ومناقشة مدى الاستفادة من مبنى المستشفى العام القديم، وطلب فتح كليات في جامعة شقراء تخدم أبناء وبنات المحافظة، وإنشاء وحدة تدريب في مركز هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة.

كما تمت مناقشة ضعف الاتصالات والإنترنت في المحافظة ومراكزها، ومستوى الخدمات المقدمة للمراكز التابعة للمحافظة، إضافة إلى التوصية بمتابعة بعض الموضوعات السابقة.

وفي ختام الاجتماع قدم المحافظ شكره وتقديره لأعضاء المجلس لما طرحوه من آراء بناءة، مؤكداً حرص المجلس على خدمة المحافظة ومراكزها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
برئاسة "البواردي".. "محلي شقراء" يبحث تطوير المستشفى والخدمات المقدمة لمراكز المحافظة
سبق

ترأس محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي الاجتماع الثالث للمجلس المحلي بالمحافظة لعام ١٤٤٠هـ، بحضور أعضاء المجلس.

وافتتح الاجتماع بكلمة لمحافظ شقراء، رحب فيها بالأعضاء، وبعد ذلك نوقشت الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها: تطوير ودعم المستشفى العام والمراكز الصحية، ومناقشة مدى الاستفادة من مبنى المستشفى العام القديم، وطلب فتح كليات في جامعة شقراء تخدم أبناء وبنات المحافظة، وإنشاء وحدة تدريب في مركز هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة.

كما تمت مناقشة ضعف الاتصالات والإنترنت في المحافظة ومراكزها، ومستوى الخدمات المقدمة للمراكز التابعة للمحافظة، إضافة إلى التوصية بمتابعة بعض الموضوعات السابقة.

وفي ختام الاجتماع قدم المحافظ شكره وتقديره لأعضاء المجلس لما طرحوه من آراء بناءة، مؤكداً حرص المجلس على خدمة المحافظة ومراكزها.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
08:11 PM

برئاسة "البواردي".. "محلي شقراء" يبحث تطوير المستشفى والخدمات المقدمة لمراكز المحافظة

ناقش ضعف الاتصالات والمطالبة بفتح أقسام بجامعة شقراء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
0
50

ترأس محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي الاجتماع الثالث للمجلس المحلي بالمحافظة لعام ١٤٤٠هـ، بحضور أعضاء المجلس.

وافتتح الاجتماع بكلمة لمحافظ شقراء، رحب فيها بالأعضاء، وبعد ذلك نوقشت الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها: تطوير ودعم المستشفى العام والمراكز الصحية، ومناقشة مدى الاستفادة من مبنى المستشفى العام القديم، وطلب فتح كليات في جامعة شقراء تخدم أبناء وبنات المحافظة، وإنشاء وحدة تدريب في مركز هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة.

كما تمت مناقشة ضعف الاتصالات والإنترنت في المحافظة ومراكزها، ومستوى الخدمات المقدمة للمراكز التابعة للمحافظة، إضافة إلى التوصية بمتابعة بعض الموضوعات السابقة.

وفي ختام الاجتماع قدم المحافظ شكره وتقديره لأعضاء المجلس لما طرحوه من آراء بناءة، مؤكداً حرص المجلس على خدمة المحافظة ومراكزها.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,579
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,271
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,551
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,467

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة