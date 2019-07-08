النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البرازيل بطلة كوبا أمريكا للمرة التاسعة بتاريخها

هزمت البيرو بثلاثية في ملعب ماراكانا

توج منتخب البرازيل بلقب النسخة السادسة والأربعين من بطولة كوبا أمريكا إثر تغلبه في المباراة النهائية على نظيره منتخب البيرو بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أُقيم بينهما على ملعب ماراكانا الشهير.

سجل أهداف السيلسياو كل من ايفرتون سوسا (15) وغابرييل جيسوس (48) وريشارليسون من ركلة جزاء (90) في المقابل دون المهاجم باولو غيريرو هدف بيرو الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 44.

وشهد اللقاء طرد نجم مانشستر سيتي غابرييل جيسوس بعدما تحصل على البطاقة الحمراء بالدقيقة 70 .

وهذا التتويج التاسع لمنتخب البرازيل بتاريخه بلقب كوبا أمريكا والأول له منذ عام 2007.


الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
البرازيل بطلة كوبا أمريكا للمرة التاسعة بتاريخها
سبق

توج منتخب البرازيل بلقب النسخة السادسة والأربعين من بطولة كوبا أمريكا إثر تغلبه في المباراة النهائية على نظيره منتخب البيرو بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أُقيم بينهما على ملعب ماراكانا الشهير.

سجل أهداف السيلسياو كل من ايفرتون سوسا (15) وغابرييل جيسوس (48) وريشارليسون من ركلة جزاء (90) في المقابل دون المهاجم باولو غيريرو هدف بيرو الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 44.

وشهد اللقاء طرد نجم مانشستر سيتي غابرييل جيسوس بعدما تحصل على البطاقة الحمراء بالدقيقة 70 .

وهذا التتويج التاسع لمنتخب البرازيل بتاريخه بلقب كوبا أمريكا والأول له منذ عام 2007.


08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
01:52 AM

البرازيل بطلة كوبا أمريكا للمرة التاسعة بتاريخها

هزمت البيرو بثلاثية في ملعب ماراكانا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,638

توج منتخب البرازيل بلقب النسخة السادسة والأربعين من بطولة كوبا أمريكا إثر تغلبه في المباراة النهائية على نظيره منتخب البيرو بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أُقيم بينهما على ملعب ماراكانا الشهير.

سجل أهداف السيلسياو كل من ايفرتون سوسا (15) وغابرييل جيسوس (48) وريشارليسون من ركلة جزاء (90) في المقابل دون المهاجم باولو غيريرو هدف بيرو الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 44.

وشهد اللقاء طرد نجم مانشستر سيتي غابرييل جيسوس بعدما تحصل على البطاقة الحمراء بالدقيقة 70 .

وهذا التتويج التاسع لمنتخب البرازيل بتاريخه بلقب كوبا أمريكا والأول له منذ عام 2007.


اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,727
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,542
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,874
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,530

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة