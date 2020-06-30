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الأولمبي السعودي يواصل إعداده.. والجهازان الفني والإداري يزوران تمبكتي

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في الرياض، والذي يمتد حتى الخامس من شهر يوليو المقبل، في إطار المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية اليوم الثلاثاء، على فترتين صباحية ومسائية، أجروا خلال الحصة الصباحية والتي جاءت في فرع وقت اللياقة بحي الواحة تمارين تقوية، في حين طبّقوا خلال الحصة المسائية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، مرانًا في مربعات مصغّرة، أعقبه مران 3 ضد 3، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة بهدف اللعب من الأطراف.

من جهة أخرى، قام الجهازان الفني والإداري للمنتخب بزيارة اللاعب حسّان التمبكتي، للاطمئنان عليه وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الأول في مباراته أمام منتخب أوزباكستان ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة.

ويواصل الأخضر غدًا الأربعاء تدريباته تمام السابعة مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مفتوحة لوسائل الإعلام.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأولمبي السعودي يواصل إعداده.. والجهازان الفني والإداري يزوران تمبكتي
سبق

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في الرياض، والذي يمتد حتى الخامس من شهر يوليو المقبل، في إطار المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية اليوم الثلاثاء، على فترتين صباحية ومسائية، أجروا خلال الحصة الصباحية والتي جاءت في فرع وقت اللياقة بحي الواحة تمارين تقوية، في حين طبّقوا خلال الحصة المسائية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، مرانًا في مربعات مصغّرة، أعقبه مران 3 ضد 3، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة بهدف اللعب من الأطراف.

من جهة أخرى، قام الجهازان الفني والإداري للمنتخب بزيارة اللاعب حسّان التمبكتي، للاطمئنان عليه وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الأول في مباراته أمام منتخب أوزباكستان ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة.

ويواصل الأخضر غدًا الأربعاء تدريباته تمام السابعة مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مفتوحة لوسائل الإعلام.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
10:26 PM
اخر تعديل
30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
03:15 AM

الأولمبي السعودي يواصل إعداده.. والجهازان الفني والإداري يزوران تمبكتي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في الرياض، والذي يمتد حتى الخامس من شهر يوليو المقبل، في إطار المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية اليوم الثلاثاء، على فترتين صباحية ومسائية، أجروا خلال الحصة الصباحية والتي جاءت في فرع وقت اللياقة بحي الواحة تمارين تقوية، في حين طبّقوا خلال الحصة المسائية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، مرانًا في مربعات مصغّرة، أعقبه مران 3 ضد 3، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة بهدف اللعب من الأطراف.

من جهة أخرى، قام الجهازان الفني والإداري للمنتخب بزيارة اللاعب حسّان التمبكتي، للاطمئنان عليه وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الأول في مباراته أمام منتخب أوزباكستان ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة.

ويواصل الأخضر غدًا الأربعاء تدريباته تمام السابعة مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مفتوحة لوسائل الإعلام.

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