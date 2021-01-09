تغلب فريق الشباب على ضيفه الاتفاق في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بنتيجة 1-0، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. سجل هدف الشباب اللاعب كريستيان جوانكا، وذلك عند الدقيقة 22 من الشوط الأول. وبهذه النتيجة رفع الشباب نقاطه لـ 22 نقطة محتلًا المركز الثاني، بينما بقي رصيد الاتفاق عند 17 نقطة في المركز التاسع في سُلّم الترتيب.

الشباب يتغلب على الاتفاق بهدف دون رد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-09 تغلب فريق الشباب على ضيفه الاتفاق في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بنتيجة 1-0، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



سجل هدف الشباب اللاعب كريستيان جوانكا، وذلك عند الدقيقة 22 من الشوط الأول.



وبهذه النتيجة رفع الشباب نقاطه لـ 22 نقطة محتلًا المركز الثاني، بينما بقي رصيد الاتفاق عند 17 نقطة في المركز التاسع في سُلّم الترتيب.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442 08:23 PM

الشباب يتغلب على الاتفاق بهدف دون رد رفع رصيده لـ22 نقطة في المركز الثاني





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تغلب فريق الشباب على ضيفه الاتفاق في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بنتيجة 1-0، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



سجل هدف الشباب اللاعب كريستيان جوانكا، وذلك عند الدقيقة 22 من الشوط الأول.



وبهذه النتيجة رفع الشباب نقاطه لـ 22 نقطة محتلًا المركز الثاني، بينما بقي رصيد الاتفاق عند 17 نقطة في المركز التاسع في سُلّم الترتيب.