النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشباب يتغلب على الاتفاق بهدف دون رد

رفع رصيده لـ22 نقطة في المركز الثاني

تغلب فريق الشباب على ضيفه الاتفاق في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بنتيجة 1-0، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل هدف الشباب اللاعب كريستيان جوانكا، وذلك عند الدقيقة 22 من الشوط الأول.

وبهذه النتيجة رفع الشباب نقاطه لـ 22 نقطة محتلًا المركز الثاني، بينما بقي رصيد الاتفاق عند 17 نقطة في المركز التاسع في سُلّم الترتيب.

الشباب الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الشباب يتغلب على الاتفاق بهدف دون رد
سبق

تغلب فريق الشباب على ضيفه الاتفاق في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بنتيجة 1-0، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل هدف الشباب اللاعب كريستيان جوانكا، وذلك عند الدقيقة 22 من الشوط الأول.

وبهذه النتيجة رفع الشباب نقاطه لـ 22 نقطة محتلًا المركز الثاني، بينما بقي رصيد الاتفاق عند 17 نقطة في المركز التاسع في سُلّم الترتيب.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
08:23 PM

الشباب يتغلب على الاتفاق بهدف دون رد

رفع رصيده لـ22 نقطة في المركز الثاني

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
257

تغلب فريق الشباب على ضيفه الاتفاق في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بنتيجة 1-0، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل هدف الشباب اللاعب كريستيان جوانكا، وذلك عند الدقيقة 22 من الشوط الأول.

وبهذه النتيجة رفع الشباب نقاطه لـ 22 نقطة محتلًا المركز الثاني، بينما بقي رصيد الاتفاق عند 17 نقطة في المركز التاسع في سُلّم الترتيب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,236
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,959
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,578
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,694

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة