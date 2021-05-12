إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

نشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد "إنفوجراف"، يُبيِّن مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1442هـ في مناطق السعودية المتنوعة.
إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية
نشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد "إنفوجراف"، يُبيِّن مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1442هـ في مناطق السعودية المتنوعة.
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إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعوديةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-12
12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
10:22 PM
إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية
نشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد "إنفوجراف"، يُبيِّن مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1442هـ في مناطق السعودية المتنوعة.
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