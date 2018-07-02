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"بدر بن سعود" يعلق "وينغ الكوماندوز"  للنقيب "اللقماني"

بعد اجتيازه دورة في باكستان لأكثر من 4 أشهر

علق مساعد قائد مدينة التدريب بمنطقة المدينة المنورة، مدير شعبة الشؤون التعليمية، العقيد مظلي الأمير الدكتور بدر بن سعود آل سعود، وينغ الكوماندوز؛ لأحد ضباط الشعبة، قائد ميدان العمليات الخاصة والتطبيقات المتقدمة، النقيب مظلي عبدالله بن عبدالرحمن اللقماني.

جاء ذلك بعد اجتيازه دورتها في باكستان والتي استمرت لأكثر من أربعة أشهر.

يذكر أن ميدان العمليات الخاصة والتطبيقات المتقدمة، أول ميدان متكامل يُنشأ لهذا الغرض في مدن ومراكز تدريب الأمن العام في المملكة.

وحصلت مدينة التدريب بالمدينة على المركز الأول في بطولة الجودو السعودية للشباب، وعلى درع التميز كأفضل مدينة تدريب بالأمن العام السعودي للعام التدريبي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ.

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"بدر بن سعود" يعلق "وينغ الكوماندوز"  للنقيب "اللقماني"
سبق

علق مساعد قائد مدينة التدريب بمنطقة المدينة المنورة، مدير شعبة الشؤون التعليمية، العقيد مظلي الأمير الدكتور بدر بن سعود آل سعود، وينغ الكوماندوز؛ لأحد ضباط الشعبة، قائد ميدان العمليات الخاصة والتطبيقات المتقدمة، النقيب مظلي عبدالله بن عبدالرحمن اللقماني.

جاء ذلك بعد اجتيازه دورتها في باكستان والتي استمرت لأكثر من أربعة أشهر.

يذكر أن ميدان العمليات الخاصة والتطبيقات المتقدمة، أول ميدان متكامل يُنشأ لهذا الغرض في مدن ومراكز تدريب الأمن العام في المملكة.

وحصلت مدينة التدريب بالمدينة على المركز الأول في بطولة الجودو السعودية للشباب، وعلى درع التميز كأفضل مدينة تدريب بالأمن العام السعودي للعام التدريبي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
04:21 PM

"بدر بن سعود" يعلق "وينغ الكوماندوز"  للنقيب "اللقماني"

بعد اجتيازه دورة في باكستان لأكثر من 4 أشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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علق مساعد قائد مدينة التدريب بمنطقة المدينة المنورة، مدير شعبة الشؤون التعليمية، العقيد مظلي الأمير الدكتور بدر بن سعود آل سعود، وينغ الكوماندوز؛ لأحد ضباط الشعبة، قائد ميدان العمليات الخاصة والتطبيقات المتقدمة، النقيب مظلي عبدالله بن عبدالرحمن اللقماني.

جاء ذلك بعد اجتيازه دورتها في باكستان والتي استمرت لأكثر من أربعة أشهر.

يذكر أن ميدان العمليات الخاصة والتطبيقات المتقدمة، أول ميدان متكامل يُنشأ لهذا الغرض في مدن ومراكز تدريب الأمن العام في المملكة.

وحصلت مدينة التدريب بالمدينة على المركز الأول في بطولة الجودو السعودية للشباب، وعلى درع التميز كأفضل مدينة تدريب بالأمن العام السعودي للعام التدريبي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ.

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