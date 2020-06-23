شاهد سحر "جوهرة القوقاز" .. لقطات توثقها "سبق" من أذربيجان ونصائح

رصدت تزايد السعوديين حيث المناطق الخلابة .. منتجعات والرحلات مباشرة

كَثر الحديث في الآونة الأخيرة عن السياحة في جمهورية أذربيجان بين المهتمين بقطاع السياحة، مفضلين التوجّه إلى جوهرة القوقاز؛ حيث الطبيعة الخلابة والآثار التاريخية.



و تقع جمهورية أذربيجان في منطقة القوقاز في أوراسيا و في مفترق الطرق بين أوروبا الشرقية وآسيا الغربية، ويحدها بحر قزوين إلى الشرق وروسيا من الشمال وجورجيا إلى الشمال الغربي وأرمينيا إلى الغرب وإيران في الجنوب، وعملتها الرئيسة (مانات) وتعادل بالعملة السعودية ريالين.



وتتميّز أذربيجان بوجود 6 مطارات دولية وطرق حديثة وسكة حديد وفنادق وطبيعة خلابة ومنتجعات صيفية وشتوية بجانب تطور السياحة الصحية وآثار تاريخية كثيرة.



وتتميز مناطق أذربيجان السياحية بطبيعتها الخلابة، خصوصاً قوبا وغابالا وشاكي، كما تتميز بقربها من السعودية؛ حيث اطلقت خطوط طيران رحلات جوية مباشرة، إلى جانب فخامة فنادقها، كما تتميز مدن أذربيجان بقوة الأمن وطيبة شعبها المسالم.



ومن الملاحظ زيادة عدد الزائرين في العام الماضي من بلدان الخليج، والسعوديين بشكل خاص، في هذا العام 2019.



"سبق" وثّقت بعدستها مقطع فيديو لمناطق السياحة بعدد من المناطق في جمهورية أذربيجان، ورصدت وجود الكثير من العائلات السعودية هناك.



تبدأ رحلة الزيارة بإصدار تأشيرة دخول من مطار باكو الدولي عبر جهاز آلي وبقيمة 26 دولاراً أمريكياً لكل شخص، بفترة زمنية لا تتعدى دقيقتين لكل تأشيرة ويُوجد موظف عند كل جهاز يقدم المساعدة للزائر.



وتقدم "سبق"، بعض النصائح المهمة للسائح السعودي، من ضمنها أفضلية استخدام برنامج Bolt للتنقل في العاصمة باكو، وذلك بالدفع من خلال "الفيزا" بعد شحنها بمبلغ ثم إضافتها إلى البرنامج، كما يُفضل عند طلب قائمة الطعام من المطاعم متضمنة الأسعار.



وتشهد أذربيجان هذه الأيام ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة، ويُفضل زيارة المدينة القديمة وشارع نظامي الذي تصطف المقاهي والمطاعم والأسواق الراقية على جنباته، وزيارة ميني فينيسيا المطلة على شاطئ البوليفارد وممارسة رياضة المشي في أجواء مميزة.