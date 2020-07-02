الإمارات تسجل 402 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة

إجمالي الإصابات بلغ 49069 بينهم 38160 حالة شفاء

سجلت الإمارات، اليوم الأربعاء، 402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات فيها 49069 حالة.

وقالت الحكومة الإماراتية في بيان اليوم: إنه سُجلت حالة وفاة واحدة جديدة بالفيروس نفسه ليبلغ مجموع الوفيات الإجمالي 316 حالة، كما سجلت 594 حالة شفاء جديدة للمصابين ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 38160 حالة.