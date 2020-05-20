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جدة.. "نفع" تعلن عن استقبال زكاة الفطر وتوزيعها وفق الضوابط الشرعية

بواقع 20 ريالاً للفرد.. ومن خلال مكاتبها المنتشرة في أحياء المحافظة

أعلنت جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، عن بدء استقبال "زكاة الفطر" من خلال التحويلات النقدية على حساباتها الموضحة على موقع الجمعية ومتجرها الإلكتروني: ‏ https://nafa.org.sa/e/ بواقع (20) ريالاً للفرد، وذلك حتى الساعة العاشرة من آخر يوم من رمضان المبارك، أو من خلال مكاتبها المنتشرة في أحياء جدة.

وأكدت الجمعية أنها سخّرت طواقمها المخصصة لإنجاز مشروع زكاة الفطر على أكمل وجه واستعدادها لاستقبال وتوزيع (100) ألف زكاة وفق الضوابط الشرعية؛ لضمان وصولها إلى مستحقيها من الأيتام والأرامل وأسر المطلقات والسجناء والأسر المتأثرة من تداعيات جائحة كورونا.

وقال المدير التنفيذي للجمعية صالح بن ناصر العُمري: إن الجمعية بدأت استقبال زكاة عيد الفطر لتلبية احتياج الأسر المحتاجة المسجلين ضمن نطاق الجمعية، أو في نطاق الأحياء المحجورة صحياً، مضيفاً أن مشروع الزكاة يغطي عمليات استلامها وتوكيل الجمعية وتوزيعها على مستحقيها الذين حددهم الشرع الحنيف.

وأكد "العُمري" أن الجمعية تواصل مسؤوليتها الكاملة لتلبية احتياج الآلاف من الأسر المحتاجة وضمن آلية توزيع واضحة، والتأكد من استلام الأسر المدرجة في القوائم المستفيدة من برامج الجمعية، وبدعم الكثير من أهل الخير وقطاعات الأعمال‪ .

يشار إلى أن جمعية نفع الخيرية هي إحدى الجمعيات المعتمدة لتنفيذ حملة إفطار مليون صائم ضمن مبادرة براً بمكة التي أطلقها أمير منطقة مكة المكرمة لتفطير الأسر المتعففة والمساكن الخيرية والعمالة المتضررة، بالإضافة إلى توزيع أكثر من 8600 وجبة مجهزة يومياً للعمالة الذين يقضون فترة الحجر الصحي، وتوزيع أكثر من 10000 وجبة يومياً في الإفطار والعشاء للأيتام والأسر المتعففة والأسر والأفراد المسجلين المتأثرين من الجائحة، عدا مشاريعها الخيرية الأخرى من السلال الغذائية، وكفالة الأيتام، وكسوة العيد.

جمعية نفع الخيرية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جدة.. "نفع" تعلن عن استقبال زكاة الفطر وتوزيعها وفق الضوابط الشرعية
سبق

أعلنت جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، عن بدء استقبال "زكاة الفطر" من خلال التحويلات النقدية على حساباتها الموضحة على موقع الجمعية ومتجرها الإلكتروني: ‏ https://nafa.org.sa/e/ بواقع (20) ريالاً للفرد، وذلك حتى الساعة العاشرة من آخر يوم من رمضان المبارك، أو من خلال مكاتبها المنتشرة في أحياء جدة.

وأكدت الجمعية أنها سخّرت طواقمها المخصصة لإنجاز مشروع زكاة الفطر على أكمل وجه واستعدادها لاستقبال وتوزيع (100) ألف زكاة وفق الضوابط الشرعية؛ لضمان وصولها إلى مستحقيها من الأيتام والأرامل وأسر المطلقات والسجناء والأسر المتأثرة من تداعيات جائحة كورونا.

وقال المدير التنفيذي للجمعية صالح بن ناصر العُمري: إن الجمعية بدأت استقبال زكاة عيد الفطر لتلبية احتياج الأسر المحتاجة المسجلين ضمن نطاق الجمعية، أو في نطاق الأحياء المحجورة صحياً، مضيفاً أن مشروع الزكاة يغطي عمليات استلامها وتوكيل الجمعية وتوزيعها على مستحقيها الذين حددهم الشرع الحنيف.

وأكد "العُمري" أن الجمعية تواصل مسؤوليتها الكاملة لتلبية احتياج الآلاف من الأسر المحتاجة وضمن آلية توزيع واضحة، والتأكد من استلام الأسر المدرجة في القوائم المستفيدة من برامج الجمعية، وبدعم الكثير من أهل الخير وقطاعات الأعمال‪ .

يشار إلى أن جمعية نفع الخيرية هي إحدى الجمعيات المعتمدة لتنفيذ حملة إفطار مليون صائم ضمن مبادرة براً بمكة التي أطلقها أمير منطقة مكة المكرمة لتفطير الأسر المتعففة والمساكن الخيرية والعمالة المتضررة، بالإضافة إلى توزيع أكثر من 8600 وجبة مجهزة يومياً للعمالة الذين يقضون فترة الحجر الصحي، وتوزيع أكثر من 10000 وجبة يومياً في الإفطار والعشاء للأيتام والأسر المتعففة والأسر والأفراد المسجلين المتأثرين من الجائحة، عدا مشاريعها الخيرية الأخرى من السلال الغذائية، وكفالة الأيتام، وكسوة العيد.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
07:19 PM

جدة.. "نفع" تعلن عن استقبال زكاة الفطر وتوزيعها وفق الضوابط الشرعية

بواقع 20 ريالاً للفرد.. ومن خلال مكاتبها المنتشرة في أحياء المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلنت جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، عن بدء استقبال "زكاة الفطر" من خلال التحويلات النقدية على حساباتها الموضحة على موقع الجمعية ومتجرها الإلكتروني: ‏ https://nafa.org.sa/e/ بواقع (20) ريالاً للفرد، وذلك حتى الساعة العاشرة من آخر يوم من رمضان المبارك، أو من خلال مكاتبها المنتشرة في أحياء جدة.

وأكدت الجمعية أنها سخّرت طواقمها المخصصة لإنجاز مشروع زكاة الفطر على أكمل وجه واستعدادها لاستقبال وتوزيع (100) ألف زكاة وفق الضوابط الشرعية؛ لضمان وصولها إلى مستحقيها من الأيتام والأرامل وأسر المطلقات والسجناء والأسر المتأثرة من تداعيات جائحة كورونا.

وقال المدير التنفيذي للجمعية صالح بن ناصر العُمري: إن الجمعية بدأت استقبال زكاة عيد الفطر لتلبية احتياج الأسر المحتاجة المسجلين ضمن نطاق الجمعية، أو في نطاق الأحياء المحجورة صحياً، مضيفاً أن مشروع الزكاة يغطي عمليات استلامها وتوكيل الجمعية وتوزيعها على مستحقيها الذين حددهم الشرع الحنيف.

وأكد "العُمري" أن الجمعية تواصل مسؤوليتها الكاملة لتلبية احتياج الآلاف من الأسر المحتاجة وضمن آلية توزيع واضحة، والتأكد من استلام الأسر المدرجة في القوائم المستفيدة من برامج الجمعية، وبدعم الكثير من أهل الخير وقطاعات الأعمال‪ .

يشار إلى أن جمعية نفع الخيرية هي إحدى الجمعيات المعتمدة لتنفيذ حملة إفطار مليون صائم ضمن مبادرة براً بمكة التي أطلقها أمير منطقة مكة المكرمة لتفطير الأسر المتعففة والمساكن الخيرية والعمالة المتضررة، بالإضافة إلى توزيع أكثر من 8600 وجبة مجهزة يومياً للعمالة الذين يقضون فترة الحجر الصحي، وتوزيع أكثر من 10000 وجبة يومياً في الإفطار والعشاء للأيتام والأسر المتعففة والأسر والأفراد المسجلين المتأثرين من الجائحة، عدا مشاريعها الخيرية الأخرى من السلال الغذائية، وكفالة الأيتام، وكسوة العيد.

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