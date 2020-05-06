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"الصحة" : تسجيل 1687 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 31938

"متحدث الداخلية": أحكام السجن في مخالفات الأمر الملكي ستطبق لاحقاً

إحالة كل من يُضبط بالمخالفة إلى النيابة العامة لإصدار الغرامة بحقه

عبدالله النحيط: صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب بأن الأمر الملكي الصادر ليلة أمس، جاء حرصاً على صحة المواطنين والمقيمين، والحيلولة دون تفشي فيروس "كورونا"، وتحقيقاً لالتزام الجميع بتحقيق الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت وزارة الداخلية عن عدد من العقوبات لمخالفي قرارات منع التجول والتجمعات المخالفة للقرار والتي تتضمن أحكامها السجن لفترات معينة حيث سيحال كل من يتم ضبطه مخالفاً للقرار إلى النيابة العامة ليتم إصدار الغرامة المنصوص عليها في لائحة المخالفات، وعقوبة السجن التي سيتم تطبيقها بعد انتهاء جائحة "كورونا".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"متحدث الداخلية": أحكام السجن في مخالفات الأمر الملكي ستطبق لاحقاً
سبق

عبدالله النحيط: صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب بأن الأمر الملكي الصادر ليلة أمس، جاء حرصاً على صحة المواطنين والمقيمين، والحيلولة دون تفشي فيروس "كورونا"، وتحقيقاً لالتزام الجميع بتحقيق الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت وزارة الداخلية عن عدد من العقوبات لمخالفي قرارات منع التجول والتجمعات المخالفة للقرار والتي تتضمن أحكامها السجن لفترات معينة حيث سيحال كل من يتم ضبطه مخالفاً للقرار إلى النيابة العامة ليتم إصدار الغرامة المنصوص عليها في لائحة المخالفات، وعقوبة السجن التي سيتم تطبيقها بعد انتهاء جائحة "كورونا".

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
05:19 PM
اخر تعديل
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
06:27 PM

"متحدث الداخلية": أحكام السجن في مخالفات الأمر الملكي ستطبق لاحقاً

إحالة كل من يُضبط بالمخالفة إلى النيابة العامة لإصدار الغرامة بحقه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,128

عبدالله النحيط: صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب بأن الأمر الملكي الصادر ليلة أمس، جاء حرصاً على صحة المواطنين والمقيمين، والحيلولة دون تفشي فيروس "كورونا"، وتحقيقاً لالتزام الجميع بتحقيق الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت وزارة الداخلية عن عدد من العقوبات لمخالفي قرارات منع التجول والتجمعات المخالفة للقرار والتي تتضمن أحكامها السجن لفترات معينة حيث سيحال كل من يتم ضبطه مخالفاً للقرار إلى النيابة العامة ليتم إصدار الغرامة المنصوص عليها في لائحة المخالفات، وعقوبة السجن التي سيتم تطبيقها بعد انتهاء جائحة "كورونا".

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