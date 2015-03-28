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السودان.. "البرهان" و"الحلو" يوقعان إعلاناً لإنشاء دولة مدنية

فصل الدين عن السياسة وتوحيد الجيش

وقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، وقائد الحركة الشعبية لتحرير السودان عبدالعزيز الحلو، اليوم (الأحد) إعلان مبادئ لإنشاء دولة مدنية تمهيداً لمفاوضات السلام.

واتفق الطرفان على فصل الدين عن الدولة وتكوين جيش واحد في نهاية الفترة الانتقالية، وأقر الطرفان بالتنوع العرقي والديني والثقافي لسكان البلاد.

وبحسب موقع "سودان تريبيون"، تنص مسودة نهائية للإعلان على حياد الدولة في الشؤون الدينية، ودمج مقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان في الجيش السوداني بنهاية الفترة الانتقالية، استجابة لاعتراض المكون العسكري على طلب الحركة الإبقاء على الجيش الشعبي بعد الفترة الانتقالية.

وتنص المسودة التي ستوقع خلال ساعات على أن عملية تكامل وتوحيد القوات ستكون تدريجية وتنتهي بنهاية الفترة الانتقالية وبعد الفصل في العلاقة بين الدين والدولة بالدستور.

وينتظر أن تُستأنف المفاوضات خلال الفترة المقبلة في جوبا للوصول لاتفاق سلام شامل.

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان

الرئيسية/ أخبار العالم

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السودان.. "البرهان" و"الحلو" يوقعان إعلاناً لإنشاء دولة مدنية
سبق

وقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، وقائد الحركة الشعبية لتحرير السودان عبدالعزيز الحلو، اليوم (الأحد) إعلان مبادئ لإنشاء دولة مدنية تمهيداً لمفاوضات السلام.

واتفق الطرفان على فصل الدين عن الدولة وتكوين جيش واحد في نهاية الفترة الانتقالية، وأقر الطرفان بالتنوع العرقي والديني والثقافي لسكان البلاد.

وبحسب موقع "سودان تريبيون"، تنص مسودة نهائية للإعلان على حياد الدولة في الشؤون الدينية، ودمج مقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان في الجيش السوداني بنهاية الفترة الانتقالية، استجابة لاعتراض المكون العسكري على طلب الحركة الإبقاء على الجيش الشعبي بعد الفترة الانتقالية.

وتنص المسودة التي ستوقع خلال ساعات على أن عملية تكامل وتوحيد القوات ستكون تدريجية وتنتهي بنهاية الفترة الانتقالية وبعد الفصل في العلاقة بين الدين والدولة بالدستور.

وينتظر أن تُستأنف المفاوضات خلال الفترة المقبلة في جوبا للوصول لاتفاق سلام شامل.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
04:06 PM

السودان.. "البرهان" و"الحلو" يوقعان إعلاناً لإنشاء دولة مدنية

فصل الدين عن السياسة وتوحيد الجيش

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، وقائد الحركة الشعبية لتحرير السودان عبدالعزيز الحلو، اليوم (الأحد) إعلان مبادئ لإنشاء دولة مدنية تمهيداً لمفاوضات السلام.

واتفق الطرفان على فصل الدين عن الدولة وتكوين جيش واحد في نهاية الفترة الانتقالية، وأقر الطرفان بالتنوع العرقي والديني والثقافي لسكان البلاد.

وبحسب موقع "سودان تريبيون"، تنص مسودة نهائية للإعلان على حياد الدولة في الشؤون الدينية، ودمج مقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان في الجيش السوداني بنهاية الفترة الانتقالية، استجابة لاعتراض المكون العسكري على طلب الحركة الإبقاء على الجيش الشعبي بعد الفترة الانتقالية.

وتنص المسودة التي ستوقع خلال ساعات على أن عملية تكامل وتوحيد القوات ستكون تدريجية وتنتهي بنهاية الفترة الانتقالية وبعد الفصل في العلاقة بين الدين والدولة بالدستور.

وينتظر أن تُستأنف المفاوضات خلال الفترة المقبلة في جوبا للوصول لاتفاق سلام شامل.

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