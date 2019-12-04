للمرأة.. دراسة تحذّر من خطر كامن في مستحضرات التجميل!

بعد فحص المئات من أحمر الشفاه وكحل العيون والمسكرة

وجدت دراسة جديدة لمستحضرات التجميل أجريت في بريطانيا، أن نحو 90% من المنتجات المستخدمة يمكن أن تتضمن ميكروبات مميتة محتملة مثل المكورات العنقودية والإشريكية القولونية.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، قام عالما الطب الحيوي، أمريين بشير؛ وبيتر لامبرت؛ من جامعة أستون بالمملكة المتحدة، بفحص 4 أنواع من المكياج وأحمر الشفاه وكحل العيون والمسكرة، ووجدوا مستويات عالية من التلوث البكتيري.

الإسفنجة

وتبين أن نوعاً من أدوات تطبيق المكياج، يُشار إليه بـ"الإسفنجة" ويأتي على شكل بيضة، يحوي أعلى معدل من التلوّث الفطري.

وفي المجموع، فحص الفريق 467 منتجاً: 96 أحمر شفاه، و92 كحل عيون، و93 مسكرة، و107 ملمعات شفاه، و79 إسفنجة بيضاوية.

90 % من المنتجات ملوّثة

وكتب الباحثون في ورقة البحث: "تنص لوائح التجميل بوضوح على أن المنتجات يجب ألا تحتوي على كائنات مُسبّبة للأمراض، ومع ذلك، فإن من 70 إلى 90% من المنتجات المستخدمة كافة ملوّثة بالبكتيريا".

خطأ الاستخدام

ولمحاولة معرفة السبب، أجرى الفريق استبياناً لدراسة عادات استخدام المكياج، وبشكل غير مفاجئ، وجدوا أن المشكلة من المحتمل أن تكون نتيجة خطأ يرتكبه المستخدم.

وفي الاستبيان، اعترف 935 من المشاركين بأنهم لم يغسلوا أداة الإسفنج، وقال 64.4% إنهم أسقطوها على الأرض واستمروا في استخدامها بعد ذلك.

انتهاء الصلاحية

ويشير تاريخ الصلاحية الموجود على العبوة إلى طول الوقت المتوقع لقدرة المواد الحافظة في المنتج، على الحماية من التلوّث البكتيري.. وتختلف كيفية نقل هذه المعلومات على المستوى الإقليمي.

ووجدت دراسة أجريت عام 2013 أن معظم المستخدمين سيواصلون استعمال المكياج بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، على أيّ حال.

تحذير العملاء

وقال فريق البحث إن الدراسة توضح أن شركات مستحضرات التجميل والهيئات التنظيمية، يمكنها وينبغي لها أن تبذل مزيداً من الجهد لتحذير العملاء من سلامة المكياج.

ونُشرت الدراسة في مجلة الأحياء الدقيقة التطبيقية.