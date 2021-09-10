قالت وزارة الصحة السعودية: إن أكثر من (39.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن، عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في كل مناطق المملكة.

"الصحة": تم إعطاء 39 مليون جرعة لقاح حتى الآن عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-10 قالت وزارة الصحة السعودية: إن أكثر من (39.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن، عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في كل مناطق المملكة.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443 03:15 PM

"الصحة": تم إعطاء 39 مليون جرعة لقاح حتى الآن عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم شملت كل مناطق المملكة





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قالت وزارة الصحة السعودية: إن أكثر من (39.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن، عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في كل مناطق المملكة.