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مالك إبل يُقدّم 1220 وجبة إفطار مجانية لجماهير "منقيته"

السهلي: مبادرة تستحق الشكر

قدّم مالك منقية "الشعل" مطلق صقر الفطيماني السهلي؛ اليوم الجمعة، 1220 وجبة إفطار مجانية لكل الجماهير الحاضرة لمشاهدة عرض منقيات "الشعل" المتنافسة في "بيرق المؤسِّس".

وخصّص "الفطيماني"؛ مركبة "فود ترك" بالقرب من مدرجات ساحة العرض لكل جماهير منقيته "الطرافح"، قدّم خلالها وجبات الإفطار والمشروبات الساخنة مجاناً للحضور.

وثمّنت الجماهير الحاضرة هذه المبادرة، وقال محمد السهلي: ما قام به "الفطيماني" مبادرة تستحق الشكر؛ لأنه حرص على تكريم الحاضرين كافة، اليوم، لمشاهدة منقيته التي تستعرض أمام لجنة التحكيم بتقديم وجبة الإفطار والمشروبات الساخنة.

ودعا الله تعالى أن يوفقه بتحقيق المركز الأول والفوز بجائزة "بيرق المؤسِّس" الغالية على كل مواطن.

وكانت 10 منقيات قد استعرضت اليوم في فئة الشعل أمام لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للتنافس في مسابقة "بيرق المؤسِّس"، فيما شهدت منافسات "الشعل" الأيام الماضية في مسابقتَي "سيف الملك" و"شلفا ولي العهد"، تنافساً كبيراً بين المُلاك المشاركين وحظيت مدرجات ساحة العرض بحضور جماهيري كبير.

مالك إبل يُقدّم وجبة إفطار مجانية جماهير منقيته

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مالك إبل يُقدّم 1220 وجبة إفطار مجانية لجماهير "منقيته"
سبق

قدّم مالك منقية "الشعل" مطلق صقر الفطيماني السهلي؛ اليوم الجمعة، 1220 وجبة إفطار مجانية لكل الجماهير الحاضرة لمشاهدة عرض منقيات "الشعل" المتنافسة في "بيرق المؤسِّس".

وخصّص "الفطيماني"؛ مركبة "فود ترك" بالقرب من مدرجات ساحة العرض لكل جماهير منقيته "الطرافح"، قدّم خلالها وجبات الإفطار والمشروبات الساخنة مجاناً للحضور.

وثمّنت الجماهير الحاضرة هذه المبادرة، وقال محمد السهلي: ما قام به "الفطيماني" مبادرة تستحق الشكر؛ لأنه حرص على تكريم الحاضرين كافة، اليوم، لمشاهدة منقيته التي تستعرض أمام لجنة التحكيم بتقديم وجبة الإفطار والمشروبات الساخنة.

ودعا الله تعالى أن يوفقه بتحقيق المركز الأول والفوز بجائزة "بيرق المؤسِّس" الغالية على كل مواطن.

وكانت 10 منقيات قد استعرضت اليوم في فئة الشعل أمام لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للتنافس في مسابقة "بيرق المؤسِّس"، فيما شهدت منافسات "الشعل" الأيام الماضية في مسابقتَي "سيف الملك" و"شلفا ولي العهد"، تنافساً كبيراً بين المُلاك المشاركين وحظيت مدرجات ساحة العرض بحضور جماهيري كبير.

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
01:36 PM
اخر تعديل
03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
08:14 PM

مالك إبل يُقدّم 1220 وجبة إفطار مجانية لجماهير "منقيته"

السهلي: مبادرة تستحق الشكر

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مسلّم الهواملة - الرياض
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7,770

قدّم مالك منقية "الشعل" مطلق صقر الفطيماني السهلي؛ اليوم الجمعة، 1220 وجبة إفطار مجانية لكل الجماهير الحاضرة لمشاهدة عرض منقيات "الشعل" المتنافسة في "بيرق المؤسِّس".

وخصّص "الفطيماني"؛ مركبة "فود ترك" بالقرب من مدرجات ساحة العرض لكل جماهير منقيته "الطرافح"، قدّم خلالها وجبات الإفطار والمشروبات الساخنة مجاناً للحضور.

وثمّنت الجماهير الحاضرة هذه المبادرة، وقال محمد السهلي: ما قام به "الفطيماني" مبادرة تستحق الشكر؛ لأنه حرص على تكريم الحاضرين كافة، اليوم، لمشاهدة منقيته التي تستعرض أمام لجنة التحكيم بتقديم وجبة الإفطار والمشروبات الساخنة.

ودعا الله تعالى أن يوفقه بتحقيق المركز الأول والفوز بجائزة "بيرق المؤسِّس" الغالية على كل مواطن.

وكانت 10 منقيات قد استعرضت اليوم في فئة الشعل أمام لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للتنافس في مسابقة "بيرق المؤسِّس"، فيما شهدت منافسات "الشعل" الأيام الماضية في مسابقتَي "سيف الملك" و"شلفا ولي العهد"، تنافساً كبيراً بين المُلاك المشاركين وحظيت مدرجات ساحة العرض بحضور جماهيري كبير.

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