رئيس stc: ملتزمون بالوصول لـ"صِفْر انبعاثات كربونية"

أكد حرص الشركة على تمكين اقتصاد رقمي صديق للبيئة

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد، أن مسألة الوصول إلى مستوى "صافي صفر" من الانبعاثات الكربونية، يمثل التزاما قطعته على نفسها العديد من الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومن بينها stc.

وخلال جلسة نقاش في البرنامج الوزاري بالمؤتمر الدولي للجوال في برشلونة تحت عنوان: " نعمل من أجل التأثير المستدام"، قال "الوتيد": تلتزم stc بالحد من انبعاثاتها الكربونية وأن تصبح مشغل شبكات صديقًا للبيئة، وقد اتخذنا العديد من الخطوات على طريق تحقيق هذا الهدف والوصول إلى "صافي صفر" من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى تقديم خدمات صديقة للبيئة قدر الإمكان وهو الأمر الذي يدفعنا إلى دمج الممارسات المستدامة في جميع جوانب أعمالنا، وندرك بصفتنا واحدة من شركات التمكين الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التزامنا تجاه بلادنا وتجاه عملائنا بضمان مواصلة ربط تنفيذ عملنا بطرق مستدامة.

وأوضح أن stc تؤدي دورًا كبيرًا في التحول الرقمي للمملكة وتوفير الخدمات والحلول المرتبطة بالجيل الخامس، بالتوازي مع رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى جعل المملكة مصدرًا للتأثير الصناعي، ضمن مبادرة السعودية الخضراء، وقد اتخذنا العديد من الخطوات ووضعنا إطارًا للطاقة المستدامة مُصممًا لتحقيق هذا الهدف بحلول عام 2030.

وأردف: ستسهم هذه الخطوات في خفض معدلات استهلاكنا للطاقة، وستتضمن إدارة الطاقة ورصدها ومتابعتها وإعداد تقارير عنها بصورة أفضل من خلال معايير ومؤشرات أداء رئيسة واضحة.