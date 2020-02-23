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"مجمع إرادة بالرياض" يسجل أول حالة تنويم في قسم الأطفال

تعاني من اضطراب نفسي يستدعي متابعة دقيقة

سَجّل مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض أول حالة تنويم في قسم الأطفال، بعد افتتاحه، وذلك بناءً على تقييم الفريق الطبي بأن الحالة تعاني من اضطراب نفسي يستدعي متابعة دقيقة من الفريق العلاجي بالقسم، حيث تم تنويمها برفقة الأم.

وتعد هذه أول خدمة تنويمية مقدمة في المملكة للأطفال المصابين باضطرابات نفسية، وأول تجربة لوجود مرافق أثناء التنويم بالمستشفيات النفسية بالمملكة.

وأشرف على تنويم الحالة استشاري الطب النفسي للأطفال بالمجمع الدكتور عبدالهادي الهبّاد الذي ذكر أن الحالة تحتاج فعليًا إلى رعاية وملاحظة طبية في القسم حيث ستخضع لبرامج تقييم وستحدد لها خطة علاجية متكاملة من قبل الفريق المختص.

وأوضح مساعد المدير التنفيذي للمجمع للخدمات العلاجية استشاري الطب النفسي الدكتور حسن بن رافع الشهري أن القسم يقدم خدمات نوعية وفريدة لفئة غالية علينا، مؤكدًا على ضرورة وجود المرافق مع الحالة للمشاركة في البرامج العلاجية والإشراف على الموافقة للإجراءات الطبية المتخذة لحالة الطفل.

من جانبه تابع المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني سير العمل خلال تنويم الطفلة، منوهًا بالإجراءات العلاجية المتخذة من قبل الفريق المعالج، وبالخطوات التي اتخذها الفريق عند تنويم الحالة وتوضيح ما تم في هذا الخصوص لأسرة المريض والتي سيتم اتباعها مع الحالة، مبينًا أن القسم تبلغ السعة السريرية المتاحة له حالياً 5 أسرّة.



وأشار إلى أن افتتاح القسم جاء تلبية للحاجة الماسة لهذه الخدمة ومساهمة من المجمع في تطوير خدمات الصحة النفسية بالمملكة للمستفيدين، وبما يتوافق مع برامج التحول الصحية للمملكة ورؤية الوطن 2030 التي تهتم بالتطوير في الخدمات الصحية وتجويدها.

مجمع إرادة بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مجمع إرادة بالرياض" يسجل أول حالة تنويم في قسم الأطفال
سبق

سَجّل مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض أول حالة تنويم في قسم الأطفال، بعد افتتاحه، وذلك بناءً على تقييم الفريق الطبي بأن الحالة تعاني من اضطراب نفسي يستدعي متابعة دقيقة من الفريق العلاجي بالقسم، حيث تم تنويمها برفقة الأم.

وتعد هذه أول خدمة تنويمية مقدمة في المملكة للأطفال المصابين باضطرابات نفسية، وأول تجربة لوجود مرافق أثناء التنويم بالمستشفيات النفسية بالمملكة.

وأشرف على تنويم الحالة استشاري الطب النفسي للأطفال بالمجمع الدكتور عبدالهادي الهبّاد الذي ذكر أن الحالة تحتاج فعليًا إلى رعاية وملاحظة طبية في القسم حيث ستخضع لبرامج تقييم وستحدد لها خطة علاجية متكاملة من قبل الفريق المختص.

وأوضح مساعد المدير التنفيذي للمجمع للخدمات العلاجية استشاري الطب النفسي الدكتور حسن بن رافع الشهري أن القسم يقدم خدمات نوعية وفريدة لفئة غالية علينا، مؤكدًا على ضرورة وجود المرافق مع الحالة للمشاركة في البرامج العلاجية والإشراف على الموافقة للإجراءات الطبية المتخذة لحالة الطفل.

من جانبه تابع المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني سير العمل خلال تنويم الطفلة، منوهًا بالإجراءات العلاجية المتخذة من قبل الفريق المعالج، وبالخطوات التي اتخذها الفريق عند تنويم الحالة وتوضيح ما تم في هذا الخصوص لأسرة المريض والتي سيتم اتباعها مع الحالة، مبينًا أن القسم تبلغ السعة السريرية المتاحة له حالياً 5 أسرّة.



وأشار إلى أن افتتاح القسم جاء تلبية للحاجة الماسة لهذه الخدمة ومساهمة من المجمع في تطوير خدمات الصحة النفسية بالمملكة للمستفيدين، وبما يتوافق مع برامج التحول الصحية للمملكة ورؤية الوطن 2030 التي تهتم بالتطوير في الخدمات الصحية وتجويدها.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
04:22 PM

"مجمع إرادة بالرياض" يسجل أول حالة تنويم في قسم الأطفال

تعاني من اضطراب نفسي يستدعي متابعة دقيقة

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عمر السبيعي - الرياض
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سَجّل مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض أول حالة تنويم في قسم الأطفال، بعد افتتاحه، وذلك بناءً على تقييم الفريق الطبي بأن الحالة تعاني من اضطراب نفسي يستدعي متابعة دقيقة من الفريق العلاجي بالقسم، حيث تم تنويمها برفقة الأم.

وتعد هذه أول خدمة تنويمية مقدمة في المملكة للأطفال المصابين باضطرابات نفسية، وأول تجربة لوجود مرافق أثناء التنويم بالمستشفيات النفسية بالمملكة.

وأشرف على تنويم الحالة استشاري الطب النفسي للأطفال بالمجمع الدكتور عبدالهادي الهبّاد الذي ذكر أن الحالة تحتاج فعليًا إلى رعاية وملاحظة طبية في القسم حيث ستخضع لبرامج تقييم وستحدد لها خطة علاجية متكاملة من قبل الفريق المختص.

وأوضح مساعد المدير التنفيذي للمجمع للخدمات العلاجية استشاري الطب النفسي الدكتور حسن بن رافع الشهري أن القسم يقدم خدمات نوعية وفريدة لفئة غالية علينا، مؤكدًا على ضرورة وجود المرافق مع الحالة للمشاركة في البرامج العلاجية والإشراف على الموافقة للإجراءات الطبية المتخذة لحالة الطفل.

من جانبه تابع المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني سير العمل خلال تنويم الطفلة، منوهًا بالإجراءات العلاجية المتخذة من قبل الفريق المعالج، وبالخطوات التي اتخذها الفريق عند تنويم الحالة وتوضيح ما تم في هذا الخصوص لأسرة المريض والتي سيتم اتباعها مع الحالة، مبينًا أن القسم تبلغ السعة السريرية المتاحة له حالياً 5 أسرّة.



وأشار إلى أن افتتاح القسم جاء تلبية للحاجة الماسة لهذه الخدمة ومساهمة من المجمع في تطوير خدمات الصحة النفسية بالمملكة للمستفيدين، وبما يتوافق مع برامج التحول الصحية للمملكة ورؤية الوطن 2030 التي تهتم بالتطوير في الخدمات الصحية وتجويدها.

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