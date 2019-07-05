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اليوم .. تراجع أسعار النفط 1 % وارتفاع الذهب 0.2 %

تراجع سعر برميل النفط الخام عقود برنت بنسبة 0.1 %، اليوم، إلى 63.25 دولار أمريكي، وانخفض سعر برميل نفط عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط، اليوم، بنسبة 1.1 % إلى 56.72 دولار أمريكي.

وعزا محللون سبب ذلك التراجع عموماً، إلى التوتر في إقليم الشرق الأوسط الذي قدّم بعض الدعم لأسعار النفط الخام؛ ليقاوم بذلك إثر الضغوط الدولية.

فيما ارتفع سعر أوقية الذهب، اليوم، في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % إلى 1417.81 دولار أمريكي وتراجع في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1 %، إلى 1419.80 دولار أمريكي، وربح الذهب عموماً ما يزيد بنسبة 12 بالمئة أو 150 دولاراً أمريكياً منذ ملامسته أدنى مستوياته منذ بداية العام الحالي عند 1265.85 دولار أمريكي للأوقية في أوائل مايو الماضي، وذلك على خلفية ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تؤثر في التوقعات بشأن اتخاذ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) خطوات قوية على صعيد التيسير النقدي.

وفيما يخص المعادن الأخرى تراجع سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 0.1 %، إلى 15.27 دولار أمريكي للأوقية، وارتفع سعر أوقية البلاتين بنسبة 0.1 %، إلى 833.28 دولار أمريكي، فيما استقر سعر أوقية البلاديوم، اليوم، عند 1562.50 دولار أمريكي.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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اليوم .. تراجع أسعار النفط 1 % وارتفاع الذهب 0.2 %
سبق

تراجع سعر برميل النفط الخام عقود برنت بنسبة 0.1 %، اليوم، إلى 63.25 دولار أمريكي، وانخفض سعر برميل نفط عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط، اليوم، بنسبة 1.1 % إلى 56.72 دولار أمريكي.

وعزا محللون سبب ذلك التراجع عموماً، إلى التوتر في إقليم الشرق الأوسط الذي قدّم بعض الدعم لأسعار النفط الخام؛ ليقاوم بذلك إثر الضغوط الدولية.

فيما ارتفع سعر أوقية الذهب، اليوم، في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % إلى 1417.81 دولار أمريكي وتراجع في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1 %، إلى 1419.80 دولار أمريكي، وربح الذهب عموماً ما يزيد بنسبة 12 بالمئة أو 150 دولاراً أمريكياً منذ ملامسته أدنى مستوياته منذ بداية العام الحالي عند 1265.85 دولار أمريكي للأوقية في أوائل مايو الماضي، وذلك على خلفية ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تؤثر في التوقعات بشأن اتخاذ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) خطوات قوية على صعيد التيسير النقدي.

وفيما يخص المعادن الأخرى تراجع سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 0.1 %، إلى 15.27 دولار أمريكي للأوقية، وارتفع سعر أوقية البلاتين بنسبة 0.1 %، إلى 833.28 دولار أمريكي، فيما استقر سعر أوقية البلاديوم، اليوم، عند 1562.50 دولار أمريكي.

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
01:22 PM

اليوم .. تراجع أسعار النفط 1 % وارتفاع الذهب 0.2 %

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تراجع سعر برميل النفط الخام عقود برنت بنسبة 0.1 %، اليوم، إلى 63.25 دولار أمريكي، وانخفض سعر برميل نفط عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط، اليوم، بنسبة 1.1 % إلى 56.72 دولار أمريكي.

وعزا محللون سبب ذلك التراجع عموماً، إلى التوتر في إقليم الشرق الأوسط الذي قدّم بعض الدعم لأسعار النفط الخام؛ ليقاوم بذلك إثر الضغوط الدولية.

فيما ارتفع سعر أوقية الذهب، اليوم، في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % إلى 1417.81 دولار أمريكي وتراجع في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1 %، إلى 1419.80 دولار أمريكي، وربح الذهب عموماً ما يزيد بنسبة 12 بالمئة أو 150 دولاراً أمريكياً منذ ملامسته أدنى مستوياته منذ بداية العام الحالي عند 1265.85 دولار أمريكي للأوقية في أوائل مايو الماضي، وذلك على خلفية ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تؤثر في التوقعات بشأن اتخاذ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) خطوات قوية على صعيد التيسير النقدي.

وفيما يخص المعادن الأخرى تراجع سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 0.1 %، إلى 15.27 دولار أمريكي للأوقية، وارتفع سعر أوقية البلاتين بنسبة 0.1 %، إلى 833.28 دولار أمريكي، فيما استقر سعر أوقية البلاديوم، اليوم، عند 1562.50 دولار أمريكي.

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