انضم الجراح السعودي التركي لفريق غوث
انضم الجراح السعودي الدكتور سعود التركي لجمعية غوث التطوعية؛ ليصبح أحد أعضائها الفاعلين في مجال تخصصه.
والتركي يعمل رئيساً للجنة العالمية للعناية بالإصابات، وعضواً تنفيذيّاً في كلية الجرّاحين الأمريكية التي يقدر عدد المنتسبين إليها أكثر من 80 ألف جرّاح كأكبر محفل جراحي في العالم.
انضم الجراح السعودي التركي لفريق غوث
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-11-16
انضم الجراح السعودي الدكتور سعود التركي لجمعية غوث التطوعية؛ ليصبح أحد أعضائها الفاعلين في مجال تخصصه.
والتركي يعمل رئيساً للجنة العالمية للعناية بالإصابات، وعضواً تنفيذيّاً في كلية الجرّاحين الأمريكية التي يقدر عدد المنتسبين إليها أكثر من 80 ألف جرّاح كأكبر محفل جراحي في العالم.
16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
09:21 PM
انضم الجراح السعودي التركي لفريق غوث
انضم الجراح السعودي الدكتور سعود التركي لجمعية غوث التطوعية؛ ليصبح أحد أعضائها الفاعلين في مجال تخصصه.
والتركي يعمل رئيساً للجنة العالمية للعناية بالإصابات، وعضواً تنفيذيّاً في كلية الجرّاحين الأمريكية التي يقدر عدد المنتسبين إليها أكثر من 80 ألف جرّاح كأكبر محفل جراحي في العالم.