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"مرسيدس- بنز" تختار صورة شاب سعودي في كتابها "مليار إعجاب"

عطاس: التصوير هواية ولا أفكر في الاحتراف.. واللقطة تعود لـ 2013

ضمت قائمة كتاب "مرسيدس- بنز"، (مليار إعجاب) صورةً للشاب السعودي أيمن عطاس، أحد منسوبي شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكلاء سيارات "مرسيدس- بنز" في المملكة، والتي التقطها لسيارة الفئة "SLS"، وحظيت بنسبة عالية من الإعجاب وتفاعل المتابعين على صفحته الشخصية في منصة التواصل الاجتماعي انستجرام ( @attasss )، حيث استطاع بعدسته إظهار جمال السيارة والخلفية المحيطة به بشكل ملف للأنظار.

وعن قصته مع التصوير وهذه الصورة تحديدًا، قال "عطاس": أولاً أود أعرف بنفسي؛ أنا أيمن عطاس مشرف قسم التخطيط البيعي والمنتج بشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكلاء سيارات "مرسيدس- بنز" في المملكة، ووجودي كأحد منسوبي الشركة منحني مساحة كبيرة لممارسة هوايتي في التصوير مع سيارات "مرسيدس- بنز" التي هي أمامي طوال الوقت.

وأضاف: مما زاد من شغفي في تصوير السيارات هو التفاعل الإيجابي من حسابات "مرسيدس- بنز" مع المنشورات التي كنت أقوم بنشرها الأمر الذي كان يحفزني لالتقاط المزيد من الصور والعمل بشكل أكبر على تطوير قدراتي بما ينعكس على جمالية الصورة، مع الحرص على إظهار أن الصورة التقطت في المملكة.
وأردف "عطاس": فيما يخص الصورة التي تم اختيارها تحديداً؛ فقد التقطتها خلال معرض للسيارات الفارهة في مدينة الرياض أقيم عام 2013 وقبل ثلاثة أيام من انطلاق المعرض أعلنت "مرسيدس- بنز" عن حملة اسمها ( #MBFANPHOTO ) طلبوا خلالها من كل عشاق سيارات "مرسيدس- بنز" في العالم بأن يستخدموا هذا الوسم لنشر صورهم في حال رغبتهم في أن يتم نشرها في الحساب الدولي لـ"مرسيدس- بنز"، وتم اختيار صورتي كأول صورة تم نشرها في هذا الوسم".

وأكد "عطاس" أن التصوير سوف يستمر بالنسبة له كهواية يمارسها دون انقطاع باستخدام هاتفه الذكي ولن يتجه لاحترافها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مرسيدس- بنز" تختار صورة شاب سعودي في كتابها "مليار إعجاب"
سبق

ضمت قائمة كتاب "مرسيدس- بنز"، (مليار إعجاب) صورةً للشاب السعودي أيمن عطاس، أحد منسوبي شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكلاء سيارات "مرسيدس- بنز" في المملكة، والتي التقطها لسيارة الفئة "SLS"، وحظيت بنسبة عالية من الإعجاب وتفاعل المتابعين على صفحته الشخصية في منصة التواصل الاجتماعي انستجرام ( @attasss )، حيث استطاع بعدسته إظهار جمال السيارة والخلفية المحيطة به بشكل ملف للأنظار.

وعن قصته مع التصوير وهذه الصورة تحديدًا، قال "عطاس": أولاً أود أعرف بنفسي؛ أنا أيمن عطاس مشرف قسم التخطيط البيعي والمنتج بشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكلاء سيارات "مرسيدس- بنز" في المملكة، ووجودي كأحد منسوبي الشركة منحني مساحة كبيرة لممارسة هوايتي في التصوير مع سيارات "مرسيدس- بنز" التي هي أمامي طوال الوقت.

وأضاف: مما زاد من شغفي في تصوير السيارات هو التفاعل الإيجابي من حسابات "مرسيدس- بنز" مع المنشورات التي كنت أقوم بنشرها الأمر الذي كان يحفزني لالتقاط المزيد من الصور والعمل بشكل أكبر على تطوير قدراتي بما ينعكس على جمالية الصورة، مع الحرص على إظهار أن الصورة التقطت في المملكة.
وأردف "عطاس": فيما يخص الصورة التي تم اختيارها تحديداً؛ فقد التقطتها خلال معرض للسيارات الفارهة في مدينة الرياض أقيم عام 2013 وقبل ثلاثة أيام من انطلاق المعرض أعلنت "مرسيدس- بنز" عن حملة اسمها ( #MBFANPHOTO ) طلبوا خلالها من كل عشاق سيارات "مرسيدس- بنز" في العالم بأن يستخدموا هذا الوسم لنشر صورهم في حال رغبتهم في أن يتم نشرها في الحساب الدولي لـ"مرسيدس- بنز"، وتم اختيار صورتي كأول صورة تم نشرها في هذا الوسم".

وأكد "عطاس" أن التصوير سوف يستمر بالنسبة له كهواية يمارسها دون انقطاع باستخدام هاتفه الذكي ولن يتجه لاحترافها.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
04:51 PM

"مرسيدس- بنز" تختار صورة شاب سعودي في كتابها "مليار إعجاب"

عطاس: التصوير هواية ولا أفكر في الاحتراف.. واللقطة تعود لـ 2013

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمت قائمة كتاب "مرسيدس- بنز"، (مليار إعجاب) صورةً للشاب السعودي أيمن عطاس، أحد منسوبي شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكلاء سيارات "مرسيدس- بنز" في المملكة، والتي التقطها لسيارة الفئة "SLS"، وحظيت بنسبة عالية من الإعجاب وتفاعل المتابعين على صفحته الشخصية في منصة التواصل الاجتماعي انستجرام ( @attasss )، حيث استطاع بعدسته إظهار جمال السيارة والخلفية المحيطة به بشكل ملف للأنظار.

وعن قصته مع التصوير وهذه الصورة تحديدًا، قال "عطاس": أولاً أود أعرف بنفسي؛ أنا أيمن عطاس مشرف قسم التخطيط البيعي والمنتج بشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكلاء سيارات "مرسيدس- بنز" في المملكة، ووجودي كأحد منسوبي الشركة منحني مساحة كبيرة لممارسة هوايتي في التصوير مع سيارات "مرسيدس- بنز" التي هي أمامي طوال الوقت.

وأضاف: مما زاد من شغفي في تصوير السيارات هو التفاعل الإيجابي من حسابات "مرسيدس- بنز" مع المنشورات التي كنت أقوم بنشرها الأمر الذي كان يحفزني لالتقاط المزيد من الصور والعمل بشكل أكبر على تطوير قدراتي بما ينعكس على جمالية الصورة، مع الحرص على إظهار أن الصورة التقطت في المملكة.
وأردف "عطاس": فيما يخص الصورة التي تم اختيارها تحديداً؛ فقد التقطتها خلال معرض للسيارات الفارهة في مدينة الرياض أقيم عام 2013 وقبل ثلاثة أيام من انطلاق المعرض أعلنت "مرسيدس- بنز" عن حملة اسمها ( #MBFANPHOTO ) طلبوا خلالها من كل عشاق سيارات "مرسيدس- بنز" في العالم بأن يستخدموا هذا الوسم لنشر صورهم في حال رغبتهم في أن يتم نشرها في الحساب الدولي لـ"مرسيدس- بنز"، وتم اختيار صورتي كأول صورة تم نشرها في هذا الوسم".

وأكد "عطاس" أن التصوير سوف يستمر بالنسبة له كهواية يمارسها دون انقطاع باستخدام هاتفه الذكي ولن يتجه لاحترافها.

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