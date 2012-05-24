"كاوست" و"لايكا مايكروسيستمز" تعززان أبحاث التصوير البصري في المملكة

جددت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) وشركة "لايكا مايكروسيستمز" - شركة عالمية رائدة في تصنيع المجاهر الضوئية ومعدات تحضير العينات المجهرية- اتفاقهما للتعاون في مجال التقدم التكنولوجي والتواصل التعليمي في المنطقة وتطوير الأبحاث الرائدة والخبرة في مجال التصوير البصري في المملكة والشرق الأوسط. ومنذ عام 2018، عملت "كاوست" وشركة "لايكا" معًا لتأسيس مركز كاوست-لايكا للتميّز في أبحاث الفحص المجهري البصري، حيث مكّنت هذه الشراكة الناجحة لكاوست من الوصول المبكر إلى مجموعة من أحدث ابتكارات لايكا في تقنيات المجاهر البحثية، وتعزيز مرافقها وتجهيزاتها الداخلية بمعدات متقدمة تسهل إجراء أبحاث عالية التأثير. يذكر أن عددًا من الدراسات المبتكرة التي أجراها باحثو "كاوست" ونشرتها المجلات العلمية، يعزو نجاحها بشكل جزئي لتلك الشراكة، على سبيل المثال، أبحاث تطوير إبرة مجهرية مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد للتطبيقات الطبية الحيوية باستخدام تقنية (LIGHTNING) من لايكا، والتي تساعد في عملية تحليلهياكل المواد حتى قياس 120 نانومتر. وقال رئيس شركة لايكا مايكروسيستمز، ماركوس لوسر: "افتتحت كاوست ولايكا، منذ ثلاث سنوات، مركز كاوست-لايكا للتميّز في أبحاث الفحص المجهري البصري في حرم الجامعة بهدف التعاون في الاكتشافات العلمية الجديدة، ونحن نتشرف جداً بهذه الشراكةمع كاوست ويسعدنا أن نساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والاكتشافات من خلال ابتكاراتنا الرقمية البصرية". مركز التميّز للبحث والتعليم دعم مركز التميّز مجموعة من المشاريع التعاونية بين كاوست ولايكا من خلال استضافة منتديات تكنولوجية مشتركة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة، ومشاركة اتجاهات البحث وخريطة طريق تقنية التصوير العلمي، وقد ساعدت هذه المنتديات الجامعة على اكتساب رؤية أعمق لاتجاهات تقنية التصوير المستقبلية ومواءمة بنيتها التحتية للتصوير بشكل أفضل مع احتياجاتها البحثية. كما دخلت "كاوست" و"لايكا" في تنظيم أنشطة تعريفية بالتقنيات البصرية، مثل استضافة سلسلة من ورش العمل والندوات حول الفحص المجهري البصري وإعداد عينات التجميد الكهرومغناطيسي، للمساعدة في تطوير الخبرات المحلية والإقليمية في هذه التقنيات، وقد استقطبت هذه الجهود والانشطة مشاركين من عدة جامعات وشركات سعودية. ويقول قائد فريق المختبر البصري في المختبرات الأساسية في كاوست، "وي زو": "يعتبر مركز كاوست-لايكا للتميّز في أبحاث الفحص المجهري البصري منصة مثالية للتعاون في البحث والتعليم مع الجامعات والمعاهد البحثية المحلية والإقليمية، حيث يقدم المركز دورات تدريبية مباشرة للتقنيات الجديدة والأجهزة المتقدمة، وهي فرصة فريدة للعديد من الباحثين في المنطقة". التطلع للمستقبل ويعد تجديد تلك الشراكة بين "كاوست" و"لايكا" شهادة على نجاحها الكبير ودورها في قيادة وتعزيز أنشطة التقدم التكنولوجي والتواصل المعرفي، يقول البروفيسور دونال برادلي، نائب الرئيس للأبحاث في كاوست: "ستعمل كاوست مع لايكا على تعزيز مشاركتها مع المجتمع البحثي في كل من المملكة العربية السعودية والمنطقة لمواصلة بناء الخبرات والقدرات المتقدمة في مجال تقنيات الفحص المجهري البصري.

"كاوست" و"لايكا مايكروسيستمز" تعززان أبحاث التصوير البصري في المملكة عبدالله الراجحي سبق 2021-05-24 جددت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) وشركة "لايكا مايكروسيستمز" - شركة عالمية رائدة في تصنيع المجاهر الضوئية ومعدات تحضير العينات المجهرية- اتفاقهما للتعاون في مجال التقدم التكنولوجي والتواصل التعليمي في المنطقة وتطوير الأبحاث الرائدة والخبرة في مجال التصوير البصري في المملكة والشرق الأوسط.



ومنذ عام 2018، عملت "كاوست" وشركة "لايكا" معًا لتأسيس مركز كاوست-لايكا للتميّز في أبحاث الفحص المجهري البصري، حيث مكّنت هذه الشراكة الناجحة لكاوست من الوصول المبكر إلى مجموعة من أحدث ابتكارات لايكا في تقنيات المجاهر البحثية، وتعزيز مرافقها وتجهيزاتها الداخلية بمعدات متقدمة تسهل إجراء أبحاث عالية التأثير.



يذكر أن عددًا من الدراسات المبتكرة التي أجراها باحثو "كاوست" ونشرتها المجلات العلمية، يعزو نجاحها بشكل جزئي لتلك الشراكة، على سبيل المثال، أبحاث تطوير إبرة مجهرية مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد للتطبيقات الطبية الحيوية باستخدام تقنية (LIGHTNING) من لايكا، والتي تساعد في عملية تحليلهياكل المواد حتى قياس 120 نانومتر.



وقال رئيس شركة لايكا مايكروسيستمز، ماركوس لوسر: "افتتحت كاوست ولايكا، منذ ثلاث سنوات، مركز كاوست-لايكا للتميّز في أبحاث الفحص المجهري البصري في حرم الجامعة بهدف التعاون في الاكتشافات العلمية الجديدة، ونحن نتشرف جداً بهذه الشراكةمع كاوست ويسعدنا أن نساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والاكتشافات من خلال ابتكاراتنا الرقمية البصرية".



مركز التميّز للبحث والتعليم

دعم مركز التميّز مجموعة من المشاريع التعاونية بين كاوست ولايكا من خلال استضافة منتديات تكنولوجية مشتركة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة، ومشاركة اتجاهات البحث وخريطة طريق تقنية التصوير العلمي، وقد ساعدت هذه المنتديات الجامعة على اكتساب رؤية أعمق لاتجاهات تقنية التصوير المستقبلية ومواءمة بنيتها التحتية للتصوير بشكل أفضل مع احتياجاتها البحثية.



كما دخلت "كاوست" و"لايكا" في تنظيم أنشطة تعريفية بالتقنيات البصرية، مثل استضافة سلسلة من ورش العمل والندوات حول الفحص المجهري البصري وإعداد عينات التجميد الكهرومغناطيسي، للمساعدة في تطوير الخبرات المحلية والإقليمية في هذه التقنيات، وقد استقطبت هذه الجهود والانشطة مشاركين من عدة جامعات وشركات سعودية.



ويقول قائد فريق المختبر البصري في المختبرات الأساسية في كاوست، "وي زو": "يعتبر مركز كاوست-لايكا للتميّز في أبحاث الفحص المجهري البصري منصة مثالية للتعاون في البحث والتعليم مع الجامعات والمعاهد البحثية المحلية والإقليمية، حيث يقدم المركز دورات تدريبية مباشرة للتقنيات الجديدة والأجهزة المتقدمة، وهي فرصة فريدة للعديد من الباحثين في المنطقة".



التطلع للمستقبل

ويعد تجديد تلك الشراكة بين "كاوست" و"لايكا" شهادة على نجاحها الكبير ودورها في قيادة وتعزيز أنشطة التقدم التكنولوجي والتواصل المعرفي، يقول البروفيسور دونال برادلي، نائب الرئيس للأبحاث في كاوست: "ستعمل كاوست مع لايكا على تعزيز مشاركتها مع المجتمع البحثي في كل من المملكة العربية السعودية والمنطقة لمواصلة بناء الخبرات والقدرات المتقدمة في مجال تقنيات الفحص المجهري البصري.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442 06:46 PM

"كاوست" و"لايكا مايكروسيستمز" تعززان أبحاث التصوير البصري في المملكة في مجال التقدم التقني والتواصل التعليمي





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جددت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) وشركة "لايكا مايكروسيستمز" - شركة عالمية رائدة في تصنيع المجاهر الضوئية ومعدات تحضير العينات المجهرية- اتفاقهما للتعاون في مجال التقدم التكنولوجي والتواصل التعليمي في المنطقة وتطوير الأبحاث الرائدة والخبرة في مجال التصوير البصري في المملكة والشرق الأوسط.



ومنذ عام 2018، عملت "كاوست" وشركة "لايكا" معًا لتأسيس مركز كاوست-لايكا للتميّز في أبحاث الفحص المجهري البصري، حيث مكّنت هذه الشراكة الناجحة لكاوست من الوصول المبكر إلى مجموعة من أحدث ابتكارات لايكا في تقنيات المجاهر البحثية، وتعزيز مرافقها وتجهيزاتها الداخلية بمعدات متقدمة تسهل إجراء أبحاث عالية التأثير.



يذكر أن عددًا من الدراسات المبتكرة التي أجراها باحثو "كاوست" ونشرتها المجلات العلمية، يعزو نجاحها بشكل جزئي لتلك الشراكة، على سبيل المثال، أبحاث تطوير إبرة مجهرية مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد للتطبيقات الطبية الحيوية باستخدام تقنية (LIGHTNING) من لايكا، والتي تساعد في عملية تحليلهياكل المواد حتى قياس 120 نانومتر.



وقال رئيس شركة لايكا مايكروسيستمز، ماركوس لوسر: "افتتحت كاوست ولايكا، منذ ثلاث سنوات، مركز كاوست-لايكا للتميّز في أبحاث الفحص المجهري البصري في حرم الجامعة بهدف التعاون في الاكتشافات العلمية الجديدة، ونحن نتشرف جداً بهذه الشراكةمع كاوست ويسعدنا أن نساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والاكتشافات من خلال ابتكاراتنا الرقمية البصرية".



مركز التميّز للبحث والتعليم

دعم مركز التميّز مجموعة من المشاريع التعاونية بين كاوست ولايكا من خلال استضافة منتديات تكنولوجية مشتركة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة، ومشاركة اتجاهات البحث وخريطة طريق تقنية التصوير العلمي، وقد ساعدت هذه المنتديات الجامعة على اكتساب رؤية أعمق لاتجاهات تقنية التصوير المستقبلية ومواءمة بنيتها التحتية للتصوير بشكل أفضل مع احتياجاتها البحثية.



كما دخلت "كاوست" و"لايكا" في تنظيم أنشطة تعريفية بالتقنيات البصرية، مثل استضافة سلسلة من ورش العمل والندوات حول الفحص المجهري البصري وإعداد عينات التجميد الكهرومغناطيسي، للمساعدة في تطوير الخبرات المحلية والإقليمية في هذه التقنيات، وقد استقطبت هذه الجهود والانشطة مشاركين من عدة جامعات وشركات سعودية.



ويقول قائد فريق المختبر البصري في المختبرات الأساسية في كاوست، "وي زو": "يعتبر مركز كاوست-لايكا للتميّز في أبحاث الفحص المجهري البصري منصة مثالية للتعاون في البحث والتعليم مع الجامعات والمعاهد البحثية المحلية والإقليمية، حيث يقدم المركز دورات تدريبية مباشرة للتقنيات الجديدة والأجهزة المتقدمة، وهي فرصة فريدة للعديد من الباحثين في المنطقة".



التطلع للمستقبل

ويعد تجديد تلك الشراكة بين "كاوست" و"لايكا" شهادة على نجاحها الكبير ودورها في قيادة وتعزيز أنشطة التقدم التكنولوجي والتواصل المعرفي، يقول البروفيسور دونال برادلي، نائب الرئيس للأبحاث في كاوست: "ستعمل كاوست مع لايكا على تعزيز مشاركتها مع المجتمع البحثي في كل من المملكة العربية السعودية والمنطقة لمواصلة بناء الخبرات والقدرات المتقدمة في مجال تقنيات الفحص المجهري البصري.