النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 45 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 72 خلال الـ24 ساعة الماضية

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10938.88 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال لـ 174 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 52.92 نقطة ليقفل عند مستوى 10938.88 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

وبلغت الأسهم المتداولة 174 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 380 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات معدنية، والتطويرية الغذائية، وصدر، ونسيج، ومجموعة تداول، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات حلواني إخوان، وسبكيم العالمية، وباعظيم، والعربية، وبتروكيم، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.59%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، ومجموعة تداول، والمراكز، وكيان السعودية الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات مجموعة تداول، وأرامكو السعودية، والرجحي، وسابك، وشركة الإتصالات السعودية، الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعًا 30.87 نقطة ليقفل عند مستوى 23594.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 350 ألف سهم تقاسمتها 1505 صفقات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10938.88 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 52.92 نقطة ليقفل عند مستوى 10938.88 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

وبلغت الأسهم المتداولة 174 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 380 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات معدنية، والتطويرية الغذائية، وصدر، ونسيج، ومجموعة تداول، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات حلواني إخوان، وسبكيم العالمية، وباعظيم، والعربية، وبتروكيم، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.59%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، ومجموعة تداول، والمراكز، وكيان السعودية الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات مجموعة تداول، وأرامكو السعودية، والرجحي، وسابك، وشركة الإتصالات السعودية، الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعًا 30.87 نقطة ليقفل عند مستوى 23594.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 350 ألف سهم تقاسمتها 1505 صفقات.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
03:57 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10938.88 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال لـ 174 مليون سهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
182

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 52.92 نقطة ليقفل عند مستوى 10938.88 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

وبلغت الأسهم المتداولة 174 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 380 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات معدنية، والتطويرية الغذائية، وصدر، ونسيج، ومجموعة تداول، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات حلواني إخوان، وسبكيم العالمية، وباعظيم، والعربية، وبتروكيم، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.59%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، ومجموعة تداول، والمراكز، وكيان السعودية الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات مجموعة تداول، وأرامكو السعودية، والرجحي، وسابك، وشركة الإتصالات السعودية، الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعًا 30.87 نقطة ليقفل عند مستوى 23594.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 350 ألف سهم تقاسمتها 1505 صفقات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,381
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,633
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,370
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,374

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة