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الفالح: روسيا الوحيدة التي لم تتخذ بعدُ قرارًا بشأن تمديد اتفاق أوبك

قال: أرامكو تدرس مشاريع الغاز الطبيعي المسال لـ"روسنفت وجازبروم"

ذكرت وكالة "تاس" للأنباء يوم الاثنين، أن وزير الطاقة خالد الفالح، قال: إن روسيا هي مصدر النفط الوحيد الباقي الذي لم يتخذ قرارًا بعدُ بشأن الحاجة إلى تمديد اتفاق الإنتاج العالمي بين أوبك وحلفائها حتى نهاية العام.

ووفق "رويترز" قال الفالح من موسكو اليوم الاثنين: إنه ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك، ربما يكون لديهما فرصة أخيرة لبحث الاتفاق هذا الشهر في اجتماع مجموعة العشرين في اليابان قبل أن تعقد أوبك وحلفاؤها اجتماعًا بشأن سياسة الإنتاج في فيينا.

وأضافت وكالة "تاس" للأنباء، أن وزير الطاقة خالد الفالح قال إن شركة أرامكو السعودية عرضت الانضمام إلى شركة نوفاتك الروسية المنتجة للغاز في مشروع الغاز الطبيعي المسال- 2 بالقطب الشمالي.

وتابع الفالح لـ"تاس": أن أرامكو تدرس أيضًا مشاريع الغاز الطبيعي المسال لشركتيْ الطاقة الروسيتين العملاقتين "روسنفت" و"جازبروم"، وإنها قد تكون مهتمة بالاستثمار في شركة سيبور الروسية للبتروكيماويات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الفالح: روسيا الوحيدة التي لم تتخذ بعدُ قرارًا بشأن تمديد اتفاق أوبك
سبق

ذكرت وكالة "تاس" للأنباء يوم الاثنين، أن وزير الطاقة خالد الفالح، قال: إن روسيا هي مصدر النفط الوحيد الباقي الذي لم يتخذ قرارًا بعدُ بشأن الحاجة إلى تمديد اتفاق الإنتاج العالمي بين أوبك وحلفائها حتى نهاية العام.

ووفق "رويترز" قال الفالح من موسكو اليوم الاثنين: إنه ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك، ربما يكون لديهما فرصة أخيرة لبحث الاتفاق هذا الشهر في اجتماع مجموعة العشرين في اليابان قبل أن تعقد أوبك وحلفاؤها اجتماعًا بشأن سياسة الإنتاج في فيينا.

وأضافت وكالة "تاس" للأنباء، أن وزير الطاقة خالد الفالح قال إن شركة أرامكو السعودية عرضت الانضمام إلى شركة نوفاتك الروسية المنتجة للغاز في مشروع الغاز الطبيعي المسال- 2 بالقطب الشمالي.

وتابع الفالح لـ"تاس": أن أرامكو تدرس أيضًا مشاريع الغاز الطبيعي المسال لشركتيْ الطاقة الروسيتين العملاقتين "روسنفت" و"جازبروم"، وإنها قد تكون مهتمة بالاستثمار في شركة سيبور الروسية للبتروكيماويات.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
11:12 AM

الفالح: روسيا الوحيدة التي لم تتخذ بعدُ قرارًا بشأن تمديد اتفاق أوبك

قال: أرامكو تدرس مشاريع الغاز الطبيعي المسال لـ"روسنفت وجازبروم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وكالة "تاس" للأنباء يوم الاثنين، أن وزير الطاقة خالد الفالح، قال: إن روسيا هي مصدر النفط الوحيد الباقي الذي لم يتخذ قرارًا بعدُ بشأن الحاجة إلى تمديد اتفاق الإنتاج العالمي بين أوبك وحلفائها حتى نهاية العام.

ووفق "رويترز" قال الفالح من موسكو اليوم الاثنين: إنه ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك، ربما يكون لديهما فرصة أخيرة لبحث الاتفاق هذا الشهر في اجتماع مجموعة العشرين في اليابان قبل أن تعقد أوبك وحلفاؤها اجتماعًا بشأن سياسة الإنتاج في فيينا.

وأضافت وكالة "تاس" للأنباء، أن وزير الطاقة خالد الفالح قال إن شركة أرامكو السعودية عرضت الانضمام إلى شركة نوفاتك الروسية المنتجة للغاز في مشروع الغاز الطبيعي المسال- 2 بالقطب الشمالي.

وتابع الفالح لـ"تاس": أن أرامكو تدرس أيضًا مشاريع الغاز الطبيعي المسال لشركتيْ الطاقة الروسيتين العملاقتين "روسنفت" و"جازبروم"، وإنها قد تكون مهتمة بالاستثمار في شركة سيبور الروسية للبتروكيماويات.

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