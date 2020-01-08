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ألمانيا تُدين الهجوم الإيراني على قاعدتين عسكريتين عراقيتين

وزيرة دفاعها تشدد على ضرورة اتخاذ كل ما من شأنه تهدئة الوضع

أدانت الحكومة الألمانية الهجوم الصاروخي الإيراني على القاعدتين العسكريتين العراقيتين اللتين تستضيفان قوات أمريكيةً وقوات للتحالف الدولي الليلة الماضية.

وأعربت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور، في تصريح للقناة الأولى للتلفاز الألماني اليوم، عن رفضها لهذا العدوان بأقصى درجات الإدانة؛ مشددة على ضرورة القيام بكل ما من شأنه تهدئة الوضع.

وأكدت عدم تعرض أي من الجنود الألمان في العراق لأي أذى نتيجة الهجوم الصاروخي؛ موضحة أن وزارتها ستطلب اجتماع الدول الـ13 التي تمثّل الإطار الرئيسي للتحالف الدولي؛ للتشاور بشأن الوضع المقبل.

الحكومة الألمانية الهجوم الصاروخي الإيراني

الرئيسية/ أخبار العالم

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ألمانيا تُدين الهجوم الإيراني على قاعدتين عسكريتين عراقيتين
سبق

أدانت الحكومة الألمانية الهجوم الصاروخي الإيراني على القاعدتين العسكريتين العراقيتين اللتين تستضيفان قوات أمريكيةً وقوات للتحالف الدولي الليلة الماضية.

وأعربت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور، في تصريح للقناة الأولى للتلفاز الألماني اليوم، عن رفضها لهذا العدوان بأقصى درجات الإدانة؛ مشددة على ضرورة القيام بكل ما من شأنه تهدئة الوضع.

وأكدت عدم تعرض أي من الجنود الألمان في العراق لأي أذى نتيجة الهجوم الصاروخي؛ موضحة أن وزارتها ستطلب اجتماع الدول الـ13 التي تمثّل الإطار الرئيسي للتحالف الدولي؛ للتشاور بشأن الوضع المقبل.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
12:27 PM

ألمانيا تُدين الهجوم الإيراني على قاعدتين عسكريتين عراقيتين

وزيرة دفاعها تشدد على ضرورة اتخاذ كل ما من شأنه تهدئة الوضع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت الحكومة الألمانية الهجوم الصاروخي الإيراني على القاعدتين العسكريتين العراقيتين اللتين تستضيفان قوات أمريكيةً وقوات للتحالف الدولي الليلة الماضية.

وأعربت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور، في تصريح للقناة الأولى للتلفاز الألماني اليوم، عن رفضها لهذا العدوان بأقصى درجات الإدانة؛ مشددة على ضرورة القيام بكل ما من شأنه تهدئة الوضع.

وأكدت عدم تعرض أي من الجنود الألمان في العراق لأي أذى نتيجة الهجوم الصاروخي؛ موضحة أن وزارتها ستطلب اجتماع الدول الـ13 التي تمثّل الإطار الرئيسي للتحالف الدولي؛ للتشاور بشأن الوضع المقبل.

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