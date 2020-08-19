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قبل موقعة الأهلي والهلال.. منصور بن مشعل يقدم استقالته

قدم المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل استقالته من منصبه، وذلك لظروفه الصحية، وسيبقى الأمير مشعل عضوًا "ذهبيًا" داعمًا للأهلي.


ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي استقالة الأمير منصور بن مشعل خلال الساعات المقبلة، وسط أنباء عن تحرك الإدارة الأهلاوية لإقناع طارق كيال بالعمل كمشرف على كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك من خلال برنامج "الدوري مع وليد" التلفزيوني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قبل موقعة الأهلي والهلال.. منصور بن مشعل يقدم استقالته
سبق

قدم المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل استقالته من منصبه، وذلك لظروفه الصحية، وسيبقى الأمير مشعل عضوًا "ذهبيًا" داعمًا للأهلي.


ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي استقالة الأمير منصور بن مشعل خلال الساعات المقبلة، وسط أنباء عن تحرك الإدارة الأهلاوية لإقناع طارق كيال بالعمل كمشرف على كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك من خلال برنامج "الدوري مع وليد" التلفزيوني.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
12:40 AM
اخر تعديل
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
01:07 AM

قبل موقعة الأهلي والهلال.. منصور بن مشعل يقدم استقالته

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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1,314

قدم المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل استقالته من منصبه، وذلك لظروفه الصحية، وسيبقى الأمير مشعل عضوًا "ذهبيًا" داعمًا للأهلي.


ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي استقالة الأمير منصور بن مشعل خلال الساعات المقبلة، وسط أنباء عن تحرك الإدارة الأهلاوية لإقناع طارق كيال بالعمل كمشرف على كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك من خلال برنامج "الدوري مع وليد" التلفزيوني.

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