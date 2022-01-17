مصادر: قرار مجلس الخدمة العسكرية لا يخل بالحقوق الوظيفية الناشئة قبل صدوره

علمت "سبق" من مصادرها أن قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم ١ وتاريخ ٢٦-٤-١٤٤١ بشأن ضوابط استفادة الفرد من المؤهلات العلمية التي يحصل عليها أثناء الخدمة العسكرية عند المفاضلة للترقية لا يخل بالحقوق الوظيفية الناشئة قبل صدوره، ولا يسري على من أنهى دراسته أو بدأ فيها قبل تاريخ سريانه.