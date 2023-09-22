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قد تحسم مصير دول.. مايكروسوفت تعتمد تحديثات أمنية جديدة لنظام "ويندوز 7"

تحسبًا لأي عمليات اختراق ولزيادة نسبة الأمان الموضوعة في تلك النظم

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عن إطلاقها جملة تحديثات أمنية جديدة لنظام تشغيل "ويندوز 7"، التي يمكنها أن تحسم مصير دول.
وأوضحت مايكروسوفت -وفقًا لما نقله موقع "تايمز ناو" الهندي- أنها طرحت تحديثات أمنية على نظم التصويت المجانية، التي تعمل عبر نظام تشغيل ويندوز 10".
وأشارت التقارير إلى أن الكثير من الدول، بدأت في اعتماد نظم التصويت الإلكترونية، التي تعتمد على نظام تشغيل "ويندوز 7".
وتحسبًا لأي عمليات اختراق، لتلك الأنظمة؛ طرحت "مايكروسوفت" ذلك التحديث لزيادة نسبة الأمان الموضوعة في تلك النظم.
وقال توم بريت، نائب رئيس أمن العملاء والثقة، في مايكروسوفت: "هذا التحديث يأتي كجزء من برنامج الدفاع عن الديمقراطية، التي تتبعه الشركة للحفاظ على أمن نظم التصويت الإلكترونية الخاصة بنا".
وتابع "بريت": "نعلم أن عام 2020، سيشهد عددًا كبيرًا من الانتخابات في دول عديدة حول العالم؛ لذلك من المهم أن تظل أدوات التصويت الإلكترونية المعتمدة على ويندوز 7، مؤمّنة بصورة كاملة".
وأوضحت مايكروسوفت أن الدعم المجاني لنظم التصويت الإلكترونية؛ سيعتمد على مؤشر الديمقراطية العالمي، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

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قد تحسم مصير دول.. مايكروسوفت تعتمد تحديثات أمنية جديدة لنظام "ويندوز 7"
سبق

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عن إطلاقها جملة تحديثات أمنية جديدة لنظام تشغيل "ويندوز 7"، التي يمكنها أن تحسم مصير دول.
وأوضحت مايكروسوفت -وفقًا لما نقله موقع "تايمز ناو" الهندي- أنها طرحت تحديثات أمنية على نظم التصويت المجانية، التي تعمل عبر نظام تشغيل ويندوز 10".
وأشارت التقارير إلى أن الكثير من الدول، بدأت في اعتماد نظم التصويت الإلكترونية، التي تعتمد على نظام تشغيل "ويندوز 7".
وتحسبًا لأي عمليات اختراق، لتلك الأنظمة؛ طرحت "مايكروسوفت" ذلك التحديث لزيادة نسبة الأمان الموضوعة في تلك النظم.
وقال توم بريت، نائب رئيس أمن العملاء والثقة، في مايكروسوفت: "هذا التحديث يأتي كجزء من برنامج الدفاع عن الديمقراطية، التي تتبعه الشركة للحفاظ على أمن نظم التصويت الإلكترونية الخاصة بنا".
وتابع "بريت": "نعلم أن عام 2020، سيشهد عددًا كبيرًا من الانتخابات في دول عديدة حول العالم؛ لذلك من المهم أن تظل أدوات التصويت الإلكترونية المعتمدة على ويندوز 7، مؤمّنة بصورة كاملة".
وأوضحت مايكروسوفت أن الدعم المجاني لنظم التصويت الإلكترونية؛ سيعتمد على مؤشر الديمقراطية العالمي، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
01:35 PM

قد تحسم مصير دول.. مايكروسوفت تعتمد تحديثات أمنية جديدة لنظام "ويندوز 7"

تحسبًا لأي عمليات اختراق ولزيادة نسبة الأمان الموضوعة في تلك النظم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عن إطلاقها جملة تحديثات أمنية جديدة لنظام تشغيل "ويندوز 7"، التي يمكنها أن تحسم مصير دول.
وأوضحت مايكروسوفت -وفقًا لما نقله موقع "تايمز ناو" الهندي- أنها طرحت تحديثات أمنية على نظم التصويت المجانية، التي تعمل عبر نظام تشغيل ويندوز 10".
وأشارت التقارير إلى أن الكثير من الدول، بدأت في اعتماد نظم التصويت الإلكترونية، التي تعتمد على نظام تشغيل "ويندوز 7".
وتحسبًا لأي عمليات اختراق، لتلك الأنظمة؛ طرحت "مايكروسوفت" ذلك التحديث لزيادة نسبة الأمان الموضوعة في تلك النظم.
وقال توم بريت، نائب رئيس أمن العملاء والثقة، في مايكروسوفت: "هذا التحديث يأتي كجزء من برنامج الدفاع عن الديمقراطية، التي تتبعه الشركة للحفاظ على أمن نظم التصويت الإلكترونية الخاصة بنا".
وتابع "بريت": "نعلم أن عام 2020، سيشهد عددًا كبيرًا من الانتخابات في دول عديدة حول العالم؛ لذلك من المهم أن تظل أدوات التصويت الإلكترونية المعتمدة على ويندوز 7، مؤمّنة بصورة كاملة".
وأوضحت مايكروسوفت أن الدعم المجاني لنظم التصويت الإلكترونية؛ سيعتمد على مؤشر الديمقراطية العالمي، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

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