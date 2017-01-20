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"بلينكن": إيران تطالب بضمانات في الاتفاق النووي لا يمكن تقديمها

لفت إلى أنها استأنفت العديد من الأنشطة الخطيرة

كشف وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، أن أحد المطالب التي طلبتها إيران من الولايات المتحدة هو ضمانات بألا تنسحب من الاتفاق النووي مرة أخرى، ولا يمكن تقديم هذه الضمانات.

وبين "بلينكن" في مقابلة مع "بودكاست أنقذ العالم"، أنه في النظام الأميركي لا يمكن تقديم هذا النوع من الضمانات الجادة والسريعة، فيمكن للرئيس جو بايدن أن يقول ما سيفعله أو لن يفعله كرئيس طالما بقيت إيران ملتزمة بالاتفاق، لكن لا يمكن إلزام الرؤساء في المستقبل.

وقال: "سنرى أين سنصل، ولكن ها هي الحقيقة: لم يتبق لدينا سوى القليل جداً من المدرج لنرى ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الامتثال المتبادل لأن ما حدث هو أن الإيرانيين أعادوا استئناف العديد من الأنشطة الخطيرة بسبب الانسحاب من الاتفاق".

وأضاف "بلينكن": "يتعلمون المزيد وبناء المزيد من المعرفة، وبناء قدرة أكبر على تحقيق الاختراق بسرعة أكبر، وحتى إذا عدنا إلى جميع القيود بموجب الاتفاق فسنصل إلى نقطة لا يمكننا فيها استعادة بعض مزايا الاتفاق"، وفقاً لـ"الحرة".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بلينكن": إيران تطالب بضمانات في الاتفاق النووي لا يمكن تقديمها
سبق

كشف وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، أن أحد المطالب التي طلبتها إيران من الولايات المتحدة هو ضمانات بألا تنسحب من الاتفاق النووي مرة أخرى، ولا يمكن تقديم هذه الضمانات.

وبين "بلينكن" في مقابلة مع "بودكاست أنقذ العالم"، أنه في النظام الأميركي لا يمكن تقديم هذا النوع من الضمانات الجادة والسريعة، فيمكن للرئيس جو بايدن أن يقول ما سيفعله أو لن يفعله كرئيس طالما بقيت إيران ملتزمة بالاتفاق، لكن لا يمكن إلزام الرؤساء في المستقبل.

وقال: "سنرى أين سنصل، ولكن ها هي الحقيقة: لم يتبق لدينا سوى القليل جداً من المدرج لنرى ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الامتثال المتبادل لأن ما حدث هو أن الإيرانيين أعادوا استئناف العديد من الأنشطة الخطيرة بسبب الانسحاب من الاتفاق".

وأضاف "بلينكن": "يتعلمون المزيد وبناء المزيد من المعرفة، وبناء قدرة أكبر على تحقيق الاختراق بسرعة أكبر، وحتى إذا عدنا إلى جميع القيود بموجب الاتفاق فسنصل إلى نقطة لا يمكننا فيها استعادة بعض مزايا الاتفاق"، وفقاً لـ"الحرة".

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
08:05 PM

"بلينكن": إيران تطالب بضمانات في الاتفاق النووي لا يمكن تقديمها

لفت إلى أنها استأنفت العديد من الأنشطة الخطيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، أن أحد المطالب التي طلبتها إيران من الولايات المتحدة هو ضمانات بألا تنسحب من الاتفاق النووي مرة أخرى، ولا يمكن تقديم هذه الضمانات.

وبين "بلينكن" في مقابلة مع "بودكاست أنقذ العالم"، أنه في النظام الأميركي لا يمكن تقديم هذا النوع من الضمانات الجادة والسريعة، فيمكن للرئيس جو بايدن أن يقول ما سيفعله أو لن يفعله كرئيس طالما بقيت إيران ملتزمة بالاتفاق، لكن لا يمكن إلزام الرؤساء في المستقبل.

وقال: "سنرى أين سنصل، ولكن ها هي الحقيقة: لم يتبق لدينا سوى القليل جداً من المدرج لنرى ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الامتثال المتبادل لأن ما حدث هو أن الإيرانيين أعادوا استئناف العديد من الأنشطة الخطيرة بسبب الانسحاب من الاتفاق".

وأضاف "بلينكن": "يتعلمون المزيد وبناء المزيد من المعرفة، وبناء قدرة أكبر على تحقيق الاختراق بسرعة أكبر، وحتى إذا عدنا إلى جميع القيود بموجب الاتفاق فسنصل إلى نقطة لا يمكننا فيها استعادة بعض مزايا الاتفاق"، وفقاً لـ"الحرة".

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