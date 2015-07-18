سجون القصيم تطلق سراح 9 سجناء ممن شملهم العفو الملكي

"البرادي": لجان العفو تواصل دراسة قضايا النزلاء طوال العام

أطلقت إدارة السجون بمنطقة القصيم سراح 9 مستفيدين ممن شملهم العفو الملكي الكريم لعام 1440هـ، خلال الفترة من 20 شوال 1440هـ وحتى 26 شوال 1440هـ، في سجون المنطقة الثلاثة، وهي: سجن مدينة بريدة، وعنيزة، والرس.



ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بالعفو عن نزلاء السجون لهذا العام، وبمتابعة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

ورفع وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق صالح بن محمد البرادي، عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، على تلك اللفتة الأبوية الكريمة والمعتادة، مؤكداً أن لجان العفو مستمرة في عملها على دراسة قضايا النزلاء على مدار العام، وتحظى باهتمام ومتابعة من أمير منطقة القصيم، راجياً من الله أن تكون تلك اللفتة الأبوية الكريمة بعد لم شملهم بأسرهم فاتحة خير لمن أفرج عنه، وبداية مرحلة جديدة في الحياة لخدمة الدين والوطن.

