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جمعية الامتياز التجاري وغرفة الرياض توقّعان مذكرة تفاهم لدعم صناعة الفرنشايز

للتعاون في تنفيذ المبادرات والبرامج والأنشطة الخاصة بالتوعية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030

وقّعت جمعية الامتياز التجاري السعودية، مع غرفة الرياض، مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ المبادرات والبرامج والأنشطة الخاصة بالتوعية، ونشر ثقافة الامتياز التجاري، وتفعيل دور الطرفين في تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال الامتياز التجاري.

ووقّع المذكرة من جانب غرفة الرياض، أمين عام غرفة الرياض ناصر بن عثمان أبوحيمد، ومن جانب جمعية الامتياز التجاري الدكتور خالد أمين يوسف رئيس جمعية الامتياز التجاري، بحضور عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الامتياز التجاري والتسويق بالغرفة محمد الرويغ.

وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الامتياز التجاري الدكتور خالد أمين يوسف عن سعادته بالتعاون مع غرفة الرياض؛ باعتبارها أحد أهم وأكبر الغرف السعودية، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن عدة بنود من بينها: التوعية ونشر ثقافة الامتياز التجاري، وإعداد الأبحاث والدراسات الخاصة بالامتياز التجاري، وتقديم الاستشارات الخاصة بالامتياز التجاري، وإقامة وتنظيم الفعاليات والندوات والمحاضرات وورش العمل في مجال الامتياز التجاري، وتنظيم الدورات التدريبية في مجال الامتياز التجاري، وفتح آفاق للتعاون مع الجهات المختصة بالامتياز التجاري، وتشكيل فريق عمل مشترك من أجل تفعيل هذه البنود.

وأكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الامتياز التجاري والتسويق بغرفة الرياض محمد الرويغ، أهمية الامتياز التجاري باعتباره طريقة وأسلوب عمل مهمًا جدًا، مشيدًا بجهود وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" التي دشنت مركزًا متخصصًا للامتياز التجاري؛ لما له من دور في مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بصورة كبيرة في تحقيق النجاح والانتشار، والاستفادة من قدرات الشركات الكبيرة، ومن ناحية أخرى تستطيع الشركات والعلامات الكبيرة تحقيق معدلات نمو من خلال منح الامتياز التجاري.

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جمعية الامتياز التجاري وغرفة الرياض توقّعان مذكرة تفاهم لدعم صناعة الفرنشايز
سبق

وقّعت جمعية الامتياز التجاري السعودية، مع غرفة الرياض، مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ المبادرات والبرامج والأنشطة الخاصة بالتوعية، ونشر ثقافة الامتياز التجاري، وتفعيل دور الطرفين في تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال الامتياز التجاري.

ووقّع المذكرة من جانب غرفة الرياض، أمين عام غرفة الرياض ناصر بن عثمان أبوحيمد، ومن جانب جمعية الامتياز التجاري الدكتور خالد أمين يوسف رئيس جمعية الامتياز التجاري، بحضور عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الامتياز التجاري والتسويق بالغرفة محمد الرويغ.

وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الامتياز التجاري الدكتور خالد أمين يوسف عن سعادته بالتعاون مع غرفة الرياض؛ باعتبارها أحد أهم وأكبر الغرف السعودية، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن عدة بنود من بينها: التوعية ونشر ثقافة الامتياز التجاري، وإعداد الأبحاث والدراسات الخاصة بالامتياز التجاري، وتقديم الاستشارات الخاصة بالامتياز التجاري، وإقامة وتنظيم الفعاليات والندوات والمحاضرات وورش العمل في مجال الامتياز التجاري، وتنظيم الدورات التدريبية في مجال الامتياز التجاري، وفتح آفاق للتعاون مع الجهات المختصة بالامتياز التجاري، وتشكيل فريق عمل مشترك من أجل تفعيل هذه البنود.

وأكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الامتياز التجاري والتسويق بغرفة الرياض محمد الرويغ، أهمية الامتياز التجاري باعتباره طريقة وأسلوب عمل مهمًا جدًا، مشيدًا بجهود وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" التي دشنت مركزًا متخصصًا للامتياز التجاري؛ لما له من دور في مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بصورة كبيرة في تحقيق النجاح والانتشار، والاستفادة من قدرات الشركات الكبيرة، ومن ناحية أخرى تستطيع الشركات والعلامات الكبيرة تحقيق معدلات نمو من خلال منح الامتياز التجاري.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
03:55 PM

جمعية الامتياز التجاري وغرفة الرياض توقّعان مذكرة تفاهم لدعم صناعة الفرنشايز

للتعاون في تنفيذ المبادرات والبرامج والأنشطة الخاصة بالتوعية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت جمعية الامتياز التجاري السعودية، مع غرفة الرياض، مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ المبادرات والبرامج والأنشطة الخاصة بالتوعية، ونشر ثقافة الامتياز التجاري، وتفعيل دور الطرفين في تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال الامتياز التجاري.

ووقّع المذكرة من جانب غرفة الرياض، أمين عام غرفة الرياض ناصر بن عثمان أبوحيمد، ومن جانب جمعية الامتياز التجاري الدكتور خالد أمين يوسف رئيس جمعية الامتياز التجاري، بحضور عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الامتياز التجاري والتسويق بالغرفة محمد الرويغ.

وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الامتياز التجاري الدكتور خالد أمين يوسف عن سعادته بالتعاون مع غرفة الرياض؛ باعتبارها أحد أهم وأكبر الغرف السعودية، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن عدة بنود من بينها: التوعية ونشر ثقافة الامتياز التجاري، وإعداد الأبحاث والدراسات الخاصة بالامتياز التجاري، وتقديم الاستشارات الخاصة بالامتياز التجاري، وإقامة وتنظيم الفعاليات والندوات والمحاضرات وورش العمل في مجال الامتياز التجاري، وتنظيم الدورات التدريبية في مجال الامتياز التجاري، وفتح آفاق للتعاون مع الجهات المختصة بالامتياز التجاري، وتشكيل فريق عمل مشترك من أجل تفعيل هذه البنود.

وأكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الامتياز التجاري والتسويق بغرفة الرياض محمد الرويغ، أهمية الامتياز التجاري باعتباره طريقة وأسلوب عمل مهمًا جدًا، مشيدًا بجهود وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" التي دشنت مركزًا متخصصًا للامتياز التجاري؛ لما له من دور في مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بصورة كبيرة في تحقيق النجاح والانتشار، والاستفادة من قدرات الشركات الكبيرة، ومن ناحية أخرى تستطيع الشركات والعلامات الكبيرة تحقيق معدلات نمو من خلال منح الامتياز التجاري.

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