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يريدون إطالة الحرب.. "ابن مبارك": دعم الملالي للحوثي يقوّض سلام اليمن

قال: المبادرات بما فيها الأمريكية تحطمت على صخرة تعنت وصلف الميليشيات

جدّد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد بن مبارك؛ اتهامه لإيران بالتسبّب في إطالة الحرب في بلاده من خلال استمرارها في تقديم الدعم العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال الوزير اليمني، إن إيران لعبت خلال السنوات الماضية دوراً سلبياً في بلاده من خلال توظيفها الميليشيا لتنفيذ أجندتها الرامية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية، مضيفاً أن استمرار الدعم الإيراني للحوثيين يقوّض الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.

وأشار في لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، إلى أن طهران حوّلت الأراضي اليمنية الى منصة لابتزاز دول الجوار وتهديد الأمن والسلم الدولي.

وأكّد "ابن مبارك" -وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن المبادرات المطروحة لإحلال السلام في اليمن وجهود المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء هذه الحرب تحطمت جميعها على صخرة تعنت وصلف المليشيات الانقلابية التي لا تضع أي اعتبار لمصلحة اليمن والشعب اليمني.

وقال وزير الخارجية اليمني، إن قرار ميليشيا الحوثي ليس في يدها؛ بل يرتهن للنظام الإيراني الذي يقوم بتوظيفها في سبيل تحقيق أجندته وأهدافه التخريبية في المنطقة، داعياً الولايات المتحدة الأمريكية إلى ممارسة مزيد من الضغوط على النظام الإيراني لوقف الدعم العسكري وتهريب الأسلحة للمليشيا التي تستخدمها لاستهداف المدنيين سواء في اليمن أو دول الجوار.

من جانبه، قدّم المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، إحاطة موجزة عن موقف الولايات المتحدة في التعامل مع الملف النووي الإيراني وجهود المفاوضات التي تعقد حالياً في فيينا، مشيراً إلى أهمية استمرار الجهود لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن، مؤكداً في السياق موقف بلاده الداعم لأمن ووحدة واستقرار البلاد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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يريدون إطالة الحرب.. "ابن مبارك": دعم الملالي للحوثي يقوّض سلام اليمن
سبق

جدّد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد بن مبارك؛ اتهامه لإيران بالتسبّب في إطالة الحرب في بلاده من خلال استمرارها في تقديم الدعم العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال الوزير اليمني، إن إيران لعبت خلال السنوات الماضية دوراً سلبياً في بلاده من خلال توظيفها الميليشيا لتنفيذ أجندتها الرامية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية، مضيفاً أن استمرار الدعم الإيراني للحوثيين يقوّض الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.

وأشار في لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، إلى أن طهران حوّلت الأراضي اليمنية الى منصة لابتزاز دول الجوار وتهديد الأمن والسلم الدولي.

وأكّد "ابن مبارك" -وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن المبادرات المطروحة لإحلال السلام في اليمن وجهود المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء هذه الحرب تحطمت جميعها على صخرة تعنت وصلف المليشيات الانقلابية التي لا تضع أي اعتبار لمصلحة اليمن والشعب اليمني.

وقال وزير الخارجية اليمني، إن قرار ميليشيا الحوثي ليس في يدها؛ بل يرتهن للنظام الإيراني الذي يقوم بتوظيفها في سبيل تحقيق أجندته وأهدافه التخريبية في المنطقة، داعياً الولايات المتحدة الأمريكية إلى ممارسة مزيد من الضغوط على النظام الإيراني لوقف الدعم العسكري وتهريب الأسلحة للمليشيا التي تستخدمها لاستهداف المدنيين سواء في اليمن أو دول الجوار.

من جانبه، قدّم المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، إحاطة موجزة عن موقف الولايات المتحدة في التعامل مع الملف النووي الإيراني وجهود المفاوضات التي تعقد حالياً في فيينا، مشيراً إلى أهمية استمرار الجهود لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن، مؤكداً في السياق موقف بلاده الداعم لأمن ووحدة واستقرار البلاد.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
11:40 AM

يريدون إطالة الحرب.. "ابن مبارك": دعم الملالي للحوثي يقوّض سلام اليمن

قال: المبادرات بما فيها الأمريكية تحطمت على صخرة تعنت وصلف الميليشيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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جدّد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد بن مبارك؛ اتهامه لإيران بالتسبّب في إطالة الحرب في بلاده من خلال استمرارها في تقديم الدعم العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال الوزير اليمني، إن إيران لعبت خلال السنوات الماضية دوراً سلبياً في بلاده من خلال توظيفها الميليشيا لتنفيذ أجندتها الرامية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية، مضيفاً أن استمرار الدعم الإيراني للحوثيين يقوّض الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.

وأشار في لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، إلى أن طهران حوّلت الأراضي اليمنية الى منصة لابتزاز دول الجوار وتهديد الأمن والسلم الدولي.

وأكّد "ابن مبارك" -وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن المبادرات المطروحة لإحلال السلام في اليمن وجهود المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء هذه الحرب تحطمت جميعها على صخرة تعنت وصلف المليشيات الانقلابية التي لا تضع أي اعتبار لمصلحة اليمن والشعب اليمني.

وقال وزير الخارجية اليمني، إن قرار ميليشيا الحوثي ليس في يدها؛ بل يرتهن للنظام الإيراني الذي يقوم بتوظيفها في سبيل تحقيق أجندته وأهدافه التخريبية في المنطقة، داعياً الولايات المتحدة الأمريكية إلى ممارسة مزيد من الضغوط على النظام الإيراني لوقف الدعم العسكري وتهريب الأسلحة للمليشيا التي تستخدمها لاستهداف المدنيين سواء في اليمن أو دول الجوار.

من جانبه، قدّم المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، إحاطة موجزة عن موقف الولايات المتحدة في التعامل مع الملف النووي الإيراني وجهود المفاوضات التي تعقد حالياً في فيينا، مشيراً إلى أهمية استمرار الجهود لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن، مؤكداً في السياق موقف بلاده الداعم لأمن ووحدة واستقرار البلاد.

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