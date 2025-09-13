الباحة.. تنبيه "الأرصاد" يتبعه تحذير لـ "المدني": ابتعدوا عن مجاري السيول

دعا إلى الاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن والأجزاء المجاورة لها.

بدورها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أيّ حالات طارئة -لا سمح الله-.