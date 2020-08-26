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"نتنياهو" يعلن تجميد خطط البناء الاستيطاني بالضفة المحتلة وغور الأردن

بعد أيام من التوصل لاتفاق سلام مع الإمارات والتطبيع الشامل بين البلدين

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، تجميد خطط البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وغور الأردن.

وكان نتنياهو قد أكد بعد التوصل إلى اتفاق سلام مع الإمارات، أن بلاده لن تتخلى عن خططها لضم 30% من مساحة الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن؛ بحسب ما نصت عليه خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميًّا باسم «صفقة القرن».

وينص اتفاق السلام "الإماراتي الإسرائيلي" -بحسب "المصري اليوم" القاهرية- على التطبيع الشامل بين البلدين، وتجميد خطط الاحتلال بضم مناطق من الضفة المحتلة وغور الأردن إلى سيادتها.

نتنياهو الضفة الغربية المحتلة

الرئيسية/ أخبار العالم

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"نتنياهو" يعلن تجميد خطط البناء الاستيطاني بالضفة المحتلة وغور الأردن
سبق

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، تجميد خطط البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وغور الأردن.

وكان نتنياهو قد أكد بعد التوصل إلى اتفاق سلام مع الإمارات، أن بلاده لن تتخلى عن خططها لضم 30% من مساحة الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن؛ بحسب ما نصت عليه خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميًّا باسم «صفقة القرن».

وينص اتفاق السلام "الإماراتي الإسرائيلي" -بحسب "المصري اليوم" القاهرية- على التطبيع الشامل بين البلدين، وتجميد خطط الاحتلال بضم مناطق من الضفة المحتلة وغور الأردن إلى سيادتها.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
01:44 PM

"نتنياهو" يعلن تجميد خطط البناء الاستيطاني بالضفة المحتلة وغور الأردن

بعد أيام من التوصل لاتفاق سلام مع الإمارات والتطبيع الشامل بين البلدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، تجميد خطط البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وغور الأردن.

وكان نتنياهو قد أكد بعد التوصل إلى اتفاق سلام مع الإمارات، أن بلاده لن تتخلى عن خططها لضم 30% من مساحة الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن؛ بحسب ما نصت عليه خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميًّا باسم «صفقة القرن».

وينص اتفاق السلام "الإماراتي الإسرائيلي" -بحسب "المصري اليوم" القاهرية- على التطبيع الشامل بين البلدين، وتجميد خطط الاحتلال بضم مناطق من الضفة المحتلة وغور الأردن إلى سيادتها.

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